Vegetarmat-salget øker

I 2016 lanserte Coop et eget merkevare: Coop Vegetardag.

Merket har nå 22 produkter, der ni er veganske. Produktene har vært en suksess, melder kjeden. Av sammenlignbare produkter ble det solgt 43 prosent mer i 2018 enn i 2017.

Den sterke veksten har fortsatt inn i 2019, forteller Coop.

– Vi har jobbet bevisst med å finne hverdagsprodukter for dem som vil ha en kjøttfri dag eller er vegetarianere. Økningen tror vi skyldes at vi har klart det. Den henger også sammen med en trend: Flere og flere ønsker en kjøttfri dag. Vi ser at de som handler vegetarproduktene våre, ofte kjøper kjøtt, også. Vi har fått flere fleksitarianere. Antall vegetarianere øker også, men jeg tror mye av salgsveksten henger sammen med at folk ønsker kjøttfrie dager, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

– Vi forventer spesielt at vår supermarkedkjede Coop Mega vil få en stor vekst. De har innført 20 prosent medlemsbonus på Coop Vegetardag. De to første ukene hadde kjeden en vekst på 50 prosent, forteller han.

Det kan imidlertid være lett å få en høy prosentvis vekst, om utgangspunktet er lite.

– Vi må huske at selv om det skrives mye om vegetarmat, utgjør det fortsatt en veldig liten del av omsetningen vår, sier Kristiansen.

Selger som originalen

Coop har satset både på middagsretter og pålegg.

– Spesielt burgerne våre har vært veldig populære, og pølser. Nordmenn griller gjerne hamburgere og pølser. Da har det ikke vært lett å være vegetarianer tidligere. Nå er det lettere for kunden å legge vegetarprodukter på grillen, sier Kristiansen.

Kommunikasjonssjefen forteller at det også er en trend at stadig flere kjøper og etterspør veganske produkter.

– Vi selger faktisk like mye av det veganske produktet Coop Vegetardag italiensk salat, som vi gjør av Coop Italiensk salat med kjøtt, sier han.

– God vekst

Der er det samme hovedbildet hos Rema 1000.

– Vi har god vekst i salg av vegetaralternativer, men det utgjør fortsatt en liten del av totalsortimentet, sier PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg.

– Bestselgeren blant vegetarproduktene er Beyond burger, som har vært et enormt populært produkt for oss i år – spesielt i grillsesongen. Etterspørselen etter vegetarmat øker, så vi kommer til å fortsette å lansere nye produkter for dem som ønsker gode, kjøttfrie alternativer, sier Hägg.

– Mye spennende framover

Også Norgesgruppen opplever vekst i vegetar- og vegan-salget.

Per august hadde de solgt nesten 6,5 millioner slike produkter i år, mot cirka 5,3 millioner samme periode i 2018, og 3,8 millioner i 2017.

Varene som er med i analysen er produkter som aktivt markedsføres eller merkes som et vegetarisk eller vegansk alternativ. Varer som er «naturlig» vegetar eller vegan, som brød og grønnsaker, er ikke med.

Norgesgruppen opplyser at vegetarproduktene har god vekst, men fortsatt er en liten del av den totale omsetningen deres.

Det er de under 40 år varene er mest populære hos, mens de er minst populære blant de over 60 år.

– Vi ser at vegetar- og veganprodukter stadig blir mer populært, spesielt blant våre yngre kunder. Vi ser dette i sammenheng med en økende bevissthet rundt mat, klima og miljø. Vi tror at den positive utviklingen på vegetar- og veganprodukter vil fortsette. Vi gjør vårt ytterste for å tilby varer som våre kunder etterspør, så her vil det skje mye spennende fremover, sier Dyveke Fjeld Elset, kommunikasjonsrådgiver for bærekraft i Norgesgruppen.

Kjøttsalget

Hva skjer så med kjøttsalget til butikkene?

– Utfordringa de siste årene har vært at kjøttsalget har vært litt nedadgående. Trenden med at flere ønsker kjøttfri dag gjør det ikke lett å få vekst i kjøttsalget, men det er stabilt fortsatt, sier Harald Kristiansen i Coop.

– Det er svak nedgang i salg av kjøtt, men vi har god vekst på kylling, sier Calle Hägg i Rema 1000.

– Vi ser en god volumvekst på deiger/farser og volumvekst for fjørfe. Det er en svak volumtilbakegang for rent kjøtt, men totalt veier deiger og fjørfe opp for denne, og vi ser en svak positiv volumvekst totalt, opplyser Norgesgruppen.