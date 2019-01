Varsler skifte mot kunstig kjøtt

Under Mat og Landbruk 2019 handlet mye om hvordan klimaendringer påvirker både produksjon og konsum av maten vi lever av. Landbruksekspert Ian Proudfoot fra rådgivningsselskapet KPMG var tydelig på endringene som kommer. Han spår en global landbruksrevolusjon, kjøttkonsumet vil endre seg radikalt av hensyn til klima, miljø og dyrevelferd.

Det kan innebære dramatiske endringer for husdyrbonden, men også nye muligheter. For dem som evner å omstille seg kan norsk kjøtt bli en lukrativ eksportvare.

Eksplosjon i teknologi

Proudfoot mener landbruket har endret seg lite på 1000 år, men at den teknologiske og biologiske utviklingen nå er i ferd med å gi oss helt nye produkter tilpasset folks etiske og helsemessige preferanser.

– Landbruket er i den mest dynamiske sektoren i den globale økonomien, og i den sektoren som har størst potensial til å endre seg de neste ti til femten årene, sier han.

Forklaringen er penger. Ifølge KPMG-toppen ble det for ti år siden investert under én milliard dollar i året på innovasjon av fortrengningsteknologier – teknologier som kan bidra til å drastisk endre eller rive ned etablerte forretningsmodeller. Nå har de årlige investeringene vokst til mellom sju og ni milliarder dollar i landbrukssektoren.

– På grunn av de enorme summene som spyttes inn vil endringene komme svært raskt.

Laboratoriekjøttet kommer

Proudfoot fortalte at han de siste ukene hadde besøkt 25 supermarkeder rundt i Europa.

– Oppmerksomheten rundt kjøtt og klimaavtrykk vokser i vestlige land, og det skjer også i Norge. Min oppfatning er imidlertid at den raske frammarsjen av vegan- og vegetaralternativer er noe som skiller Europa fra resten av verden.

Men ifølge Proudfoot er det ikke de plantebaserte vegetaralternativene som er trusselen for husdyrprodusentene. Det er utvikling og kommersialisering av det han kaller «kultivert» eller kunstig framstilt kjøtt og fiskeprodukter.

– Det er forskjellig fra den veganske trenden. Dette er kjøtt i alle henseender, bortsett fra at det har blitt dyrket fram fra stamceller, uten å dyrke hele dyret. Dermed er dyrevelferd irrelevant og miljøpåvirkningen langt lavere, sier rådgiveren til Bondebladet.

– Hvor raskt tror du vi ser slikt kjøtt i vanlige butikker?

– Det finnes en rekke selskaper som har indikert at de er nær å bringe kultiverte kjøttprodukter på markedet i løpet av det neste året eller så, men jeg forventer ikke at det skal tilsvare prima biff på dette tidspunktet. Jeg tror teknologien vil utvikle seg og vokse til å bli en betydelig andel av det totale kjøttmarkedet, spesielt biff, innen det neste tiåret.

Gen-dilemma

Nye biologiske teknologier for genredigering er vanskelig å ta stilling til for mange land. Skal vi velge å bruke slike teknologier eller ikke, når de eksempelvis kan bidra til å redusere klimautslipp fra dyr ved å endre egenskaper i plantene de spiser, spurte han retorisk på Mat og Landbruk.

– Min oppfatning er at debatten er i ferd med å flytte seg framover. Bøndene må også forstå hva forbrukerne tenker om genmodifisering. Ord følger ikke alltid handling. Svært mange av dem som tidligere har sagt de aldri vil spise genmodifisert mat, går nå ut og kjøper kjøtterstatninger som The impossible foods burger, som har genmodifiserte organismer i seg, sa Proudfoot. Dette selskapet benytter cellulær teknologi til å skape ekte kjøttproteiner og kjeden har nå 3000 utsalgssteder i USA og Hongkong.

Mer karbonnøytralt

I takt med at flere vil velge bort animalske kjøttprodukter av klimahensyn, mener Proudfoot at neste skritt blir at folk ønsker å kjøpe det han refererer til som karbonnøytral eller karbonpositiv mat.

– Det handler om at bonden må innrette produksjonen på gården på en slik måte at den etterlater et positivt klimaavtrykk.

Proudfoot mener Norge er blant landene som anerkjenner klimaendringene, og at staten ønsker å legge til rette for et klimatilpasset landbruk gjennom forskning og utvikling.

– Dere kan snu dette til deres fordel, om dere evner å være offensive og griper mulighetene som ligger her. Dersom dere er gode på å formidle historien om at Norge bruker lite antibiotika og at produksjonen skjer med et lavt klimaavtrykk, kan det gi eksportmuligheter for norsk kjøtt.

– Tror du kundene er villige til å betale prisen som følger?

– Ja. Markedet beviser at forbruker vil betale premium pris om de får det de verdsetter, kanskje spesielt for mat produsert med lavt eller ingen karbonutslipp. Historiefortelling blir viktigere enn noensinne i næringsmiddelindustrien, sier Proudfoot til Bondebladet.

Større verdi til bonden

– Mulighetene ligger i teknologien og i å utvikle produkter forbrukerne ønsker., sier han

I dag kjøper bonden innsatsmidler, produserer råvaren, og sender den videre til foredling. Derfra går varen via en distributør til en forhandler som ender opp med å ha forholdet til forbrukeren. Når vi da studerer hva alle ledd i verdikjeden sitter igjen med, er det forhandleren som har beholdt den største verdien, mens bonden sannsynligvis har fått mindre enn 10 prosent av utsalgsprisen, sier Proudfoot.

Han mener teknologien nå åpner for endringer i verdikjeden mot det han kaller «value web», der bønder og forbruker snakker sammen direkte. Dette gjør det enklere å forstå hva kunden vil ha, samt at en større del av verdiene faller tilbake til de som skaper dem, sa Proudfoot.

– Hva vil utviklingen bety for de tradisjonelle matkjedene?

– Jeg tror ikke forbrukerne ønsker å ha sine innkjøpsbeslutninger styrt av supermarkeder. Over hele verden utfordrer digitale plattformer etablerte forretningsmodeller. De tradisjonelle forhandlerene vil neppe forsvinne helt, men makta og innflytelsen over forbrukernes valg blir utryddet globalt. Det er ingen grunn til å tro det vil være noe annerledes i Norge