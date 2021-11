Usikre på om villsvin fortsatt er i Danmark

Naturstyrelsen i Danmark er underlagt Miljøministeriet, og forvalter om lag 200 000 hektar statlige skog- og naturområder. De gjennomfører også praktiske oppgaver innenfor jagt- og viltforvaltning. Også villsvin har blitt et anliggende for dem.

En gjenganger

Helt siden 2003 har man sett villsvin komme inn i Danmark i løpet av våren og sommeren, men så har dyra dratt tilbake til Tyskland utpå høsten. Nå gis motstridende signaler på om arten Miljøstyrelsen mente var blitt utryddet i Danmark de siste månedene, egentlig er blitt det.

Sikkert er det i hvert fall et det dukket opp et nytt villsvin i Danmark 28. august i år. Dyret ble fanget opp på viltkamera syd for Aabenraa Fjord. Og siden den gang, er villsvin blitt observert to ganger – først i Gråsten Skov, og nå sist i Øster Gejl, kun fem kilometer nord for den dansk-tyske grensa.

Men de siste tre ukene har ikke Natyrstyrelsen observert villsvinet.

– Vi vet dermed ikke om det fortsatt er i Danmark. Det er angivelig et ungt dyr som streifer rundt, sier viltkonsulent Klaus Sloth i Naturstyrelsen til danske landbrugsavisen.dk fredag.

Les også: Nye tiltak mot svinepest rammer tyske storbønder

Et nytt villsvin?

Annonse

Tidligere har Naturstyrelsen med tilfredshed opplyst at de hadde klart å utrydde de om lag 150 villsvina som de siste åra har ankommet Danmark fra Tyskland.

Sloth har det øverste ansvaret for at de villsvina som er i, eller kommer til, Danmark blir skutt. Han er overbevist om at det nå dreier seg om et nytt villsvin.

Årsaken til det, er at dette dyret ikke ligner noen av dem Naturstyrelsen tidligere har sett på viltkameraene som er stilt opp ved i alt 70 eteplasser. Kameraene er plassert i skogene hvor villsvina vil søke mot når den siste maisen på markene er høstet.

Les også: Innlandet Bondelag vil ha flere tiltak mot villsvin

Jegerne står klare

Sloth antar at dette nye villsvinet enten er kommet over Flensborg Fjord, som på det smaleste stedet er omkring én kilometer, eller at det har passert villsvinhegnet som har omkring 20 naturlige åpninger.

Skulle villsvinet bli værende i Danmark, er Klaus Sloth og hans kollegaer klar til å gå på jakt:

– Når maisen på markene er fjernet, vil villsvinet søke mot skogene, og så skal vi nok finne ut av hvor det er, og få det bortskutt, sier han.

Les også: Flere villsvin skutt i Norge