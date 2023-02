Usikker på skotsk høylandsfes framtid i Norge

Siv Meling er leder i den norske foreningen for skotsk høylandsfe, som ligger under Tyr.

– Jeg syns vedtaket til Nortura er veldig trist. Jeg har hatt skotsk høylandsfe på gården i 30 år. Nå er jeg usikker på framtida for rasen i Norge, forteller hun.

I og med at Nortura har mottaksplikt, har de slakteri over hele landet.

– Andre slakteri er etablert der det er lønnsomt. Så i noen områder er det ikke noe alternativ, peker hun på.

Rasen har lukka stambok, og slelta kan spores tilbake til 1800-tallet i Skottland.

– Vi er avhengige av å ha nok avlsmateriale. Vi er nokså sårbare fra før. Hvis det nå blir stor nedgang i antall dyr, vil det ha betydning for det videre avlsarbeidet. Livdyrsalget vårt vil også kollapse, i og med at det blir vanskeligere å drive. Vedtaket stiller i tillegg rasen i et dårlig lys, omdømmemessig, som jeg mener det ikke er grunn til. I utlandet blir skotsk høylandsfe ofte sett på som snillest i klassen. Dette er veldig trist, sier Meling.

– Jeg syns dyra er helt fantastiske, jeg ville ikke hatt noen annen rase. De er veldig rolige og behagelige, og de har sitt særpreg som gjør at det er en fascinerende rase å holde på med. Og så er de veldig søte, legger hun til.

Mottaksplikt

Meling er usikker på hvor mange produsenter som har skotsk høylandsfe i dag, men forteller at det er rundt 60 medlemmer i foreninga.

Hun ser at det at rasen har lange horn, gir inntransporten til slakteri en ekstra dimensjon.

– Jeg har ikke lyst til å bagatellisere de hendelsene som har vært, men jeg mener det burde vært satt i verk tiltak å for unngå dem. Det har ikke vært dialog med oss i foreninga for å finne løsninger. Det er innført et gebyr på 1000 kroner for ekstra tiltak i forbindelse med transport og HMS, men jeg kan ikke se at det er lagt fram en tiltaksliste over hva disse 1000 kronene er brukt til, poengterer hun.

– Jeg undrer meg også over om Nortura, som har mottaksplikt, kan utelukke en type storferase, bemerker Meling.

Et vanskelig valg

I dag har Meling 26 høylandsfe, med smått og stort, og hun venter 13 kalver nå framover. Hittil har hun slaktet hos Nortura i Rogaland.

– Hva skal du gjøre nå?

– Det vet jeg ikke, for jeg er veldig tilhenger av samvirke. Jeg syns det er kjempetrist hvis jeg ikke kan fortsette å være Nortura-eier. Det blir et valg å ta videre. Jeg og mannen min skal ikke gjøre noe i affeksjon, vi må tenke oss nøye om om veien videre, sier Meling.

Kjøttfebonden forteller at etter at Nortura innførte 1000 kroner i gebyr for dyr med lange horn, begynte hun å avhorne kalvene sine. Men Meling har fortsatt eldre dyr med horn. Dermed har hun et valg å ta.

– Disse dyra er mye verdt for meg avlsmessig. Det vil være en kjempekostnad for meg å slakte dem ut før sin tid, og jeg vil miste mye verdifullt avlsarbeid. Men hvis jeg ikke velger å slakte dem nå, har jeg et problem, for da får jeg ikke slakta dem hos Nortura. Det er et kjempestort dilemma og en vanskelig situasjon for meg, sier Meling.

Hun presiserer at hun har full forståelse for de som velger å beholde horna på dyra, horna er særskilt for rasen og gir den et eget uttrykk. Å slakte dyr før horna når forbi skuldrene, syns hun ikke er et godt alternativ.

– Slakter du så tidlig, får du ikke ut potensialet i smak og tekstur i kjøttet, sier Siv Meling.