Ungdomsbedrift utvikler mobilt gjerde på Storsteigen

Det startet med et hverdagsproblem, og veileder Vidar Samuelshaug satte elevene på sporet av en god idé. Vidar jobber på Storsteigen landbruksskole i Alvdal, der han hadde sett behovet for et mobilt gjerde under en evakueringsøvelse.

Noen av elevene tok bokstavelig talt opp tråden, og resultatet er blitt ungdomsbedriften Animal Rescue UB. De legger ikke skjul på at de har internasjonale ambisjoner. Gründerne er Emil Samuelshaug (markedsføring), Eivind Thoresen (nestleder og IA-ansvarlig), Audun Murud (økonomi) og Henrik Løkken (produksjonsansvarlig).

De trengte noen til å ta ansvar, og fikk med Silje Østensen som leder. Hun hadde ledererfaring fra elevråd og ungdomsråd i hjemkommunen Stor-Elvdal, og leder ungdomsbedriften med stø hånd.

– Det var artig å bli headhuntet, så jeg takket ja. Jeg holder i trådene, men vi tar alle avgjørelser sammen. Av og til må jeg holde gutta litt tilbake, sier Østensen.

Enkelt å bruke

Det var 134 fjøsbranner med større skader enn 100 000 kroner per driftsbygning i Norge i fjor. I minst ett tilfelle ble dyra reddet ut fordi bonden fant en kveil med strømtråd, og elevene ville finne en løsning som er enkel for bonden å hjelpe seg med i stressede situasjoner.

I videoen under kan du se ungdomsbedriftens egen videopresentasjon av "Firefence"

Resultatet er det mobile gjerdet som har fått navnet Firefence, og de har presentert produktet for bl.a. Landbrukets Brannvernkomite.

De etablerte ungdomsbedriften i september, og har hatt full trøkk de siste månedene med mange sene kvelder. De gjør alt selv, med noe hjelp fra foreldre og kjente. Demonstrasjonsvideo ble tatt opp i fjøset til mentor og melkebonde Geir Lohn.

Evakuerer fjøset alene

– Produktet er i hovedsak bygd i metall. Innvendig gjenbruker vi elektrotromler som vi får tak i lokalt, og gjenbruk er et mål for oss. Så bruker vi strømtråd, som gir mulighet for å henge på strøm med egen ledning til batteri, sier elevene.

Produktet skrus fast på utsiden av fjøset, og tråden kan festes til en gjerdestolpe, husvegg, maskin el. lign. når dyra skal drives i sikkerhet. Firefence er fjærbelastet, noe som gjør at strømtråden holder seg stram, og når du drar den ut får du et gjerde.

Tråden brukes også til å stenge av, så dyra ikke kommer inn igjen fordi de ofte søker tilbake til fjøset ved en brann.

– Da vi tok opp video ble 40 melkekyr evakuert på fire minutter. Hovedideen er at bonden skal evakuere fjøset alene. Slagordet vårt er «Spar tid, spar liv». Forsikringsselskapene vil spare penger, og det vil de gjøre hvis bonden har vårt produkt og får reddet ut flest mulig dyr. Dessuten er det enklere å bygge opp produksjonen igjen etter en brann når du har dyra i behold, understreker de smarte gründerne.

Også flytting av dyr

Det kan være lurt å ha to gjerder for å styre dyrene, et på hver side av fjøsdøra, mener elevene.

– Systemet er kjapt og enkelt, og kan også være nyttig ved flytting av dyr i det daglige. Det er effektivt på mange tun hvor man ikke kan ha permanente gjerder. Firefence kan også brukes på hest, og vi utvikler et produkt for sau og geit. Det er enklere å utvikle nye varianter når vi har et utgangspunkt.

– Vi må ha trua på produktet. Mange liker ideen, men det er ingen som får se hvordan produktet er bygd opp innvendig. Det er vår hemmelighet, sier de.

Produseres i Alvdal

– Hvor skal produksjonen foregå?

Annonse

– Hittil har vi hatt produksjon på verkstedet på Storsteigen, men flere av oss har også verksted hjemme. Ved behov vil vi også starte samarbeid med lokale aktører, og produksjonen skal foregå her i Alvdal. Så får vi se, det store målet er at produktet tar av internasjonalt og danner grunnlag for arbeidsplasser. Vi har drømmer, og jobber hardt for å nå dem, sier de engasjerte landbruks­elevene.

De har egen facebookside, og Firefence er utstilt på Felleskjøpet i Alvdal. De håper flere FK-butikker vil ta den inn, og at forsikringsbransjen vil vise interesse.

Mange priser

Animal Rescue UB ble kjempegodt mottatt på «Skapende Ungdom»-messa på Tynset, og de kunne reise hjem fra nabobygda med ni priser. På fylkesmessa ble de beste ungdomsbedrift og fikk i tillegg innovasjonsprisen.

Det resulterte i gullbillett til NM for ungdomsbedrifter i Lillestrøm i slutten av april.

Til NM må de skrive dokumentasjon og levere inn på forhånd. Jo, det blir mye kveldsjobbing framover. Fem ungdomsbedrifter fra hvert fylke deltar i NM, og mye skal klaffe for å bli best.

Hittil har 14 priser innbrakt 14 500 kroner i prispenger, og de går rett i produksjon og videre utvikling. Animal Rescue UB vil også søke på Innovasjonsprisen som Sparebank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag deler ut.

Mye omtale

Suksessen så langt har ikke gått upåaktet hen, og det er blitt mer omtale enn de hadde regnet med. Dagen etter at Bondebladet er på besøk skal NRK gjøre TV-opptak, dette opptaket kan du se på NRK Østnytt.

Ungdomsbedrift er et allsidig og lærerikt konsept gjennom skoleåret VG2, Landbruk og gartnernæring. Men til våren må den legges ned, sannsynligvis blir Animal Rescue videreført som aksjeselskap. De fem ungdommene, som alle har bakgrunn fra landbruket, håper dette kan bli hovednæringen deres på sikt.

Enkelt og smart

Geir Lohn ble kontaktet av skolen med spørsmål om han ville være mentor for Animal Rescue UB. Ungdommene har vært selvgående, men Lohn har brukt kontaktnettet i landbruket, og demo­video er tatt opp på gården hans. Han er melkebonde og leder i Alvdal Bondelag.

– Produktet er så enkelt at det er rart ingen andre har kommet på det før. Det er genialt til mobil flytting av storfe og hest. Jeg har sett i praksis at det virker, sier Lohn.

Det er bra at Storsteigen er så frampå og hjelper elever i gang med ungdomsbedrifter, mener han.

– De er flinke til å involvere lokalmiljøet og samarbeider med bl.a. Alvdal Bondelag, som for øvrig ble stiftet på Storsteigen for vel 100 år siden, sier melkebonden.

Reodor Felgen-type

Vidar Samuelshaug liker å lokke fram kreativiteten hos elevene. Han brenner for ungdomsbedrifter, og entusiastiske elever beskriver læreren som en «Reodor Felgen-type».

– Det kan ofte starte med et lite problem som skal løses. I dette tilfellet hadde vi identifisert et behov da vi skulle evakuere fjøset under en øvelse for noen år siden. Da dro vi ut et sperrebånd fra fjøset til evakueringsplassen, og sperret for dyra så de ikke kom tilbake. Derfor vet vi at dette er et produkt bonden reelt sett har bruk for, både i Norge og utlandet, sier Samuelshaug.

Registrerer selskapet

Poenget med en ungdomsbedrift er at ungdommen selv skal finne på noe å produsere for salg, og Storsteigen har vært kjent for egne oppfinnelser, mener læreren.

– Mellom tre og sju elever slår seg sammen og blir enige om å etablere en bedrift. De innkaller til stiftelsesmøte, velger alle funksjoner i bedriften, registrerer den i Brønnøysund, og oppretter bankkonto. Skriving, regnskap og markedsføring medfører at mange fag ligger latent i aktiviteten, sier han.

I tillegg til Animal Rescue UB er det blant annet en ungdomsbedrift som pakker og selger gourmet mandelpotet dette skoleåret, og mange som har vært innom UB starter opp noe senere.

– Vi har eksempler på dette i bygda, blant annet entreprenørskap med traktorer og maskiner for jord- og skogbruk. Her blir det enkelt å sette karakterer, med så mye initiativ, sier Samuelshaug.

– Ikke glem det ‘a, kontrer gjengen i Animal Rescue UB.