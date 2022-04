Ulvepar forsvunnet for tredje gang

For tredje gang er et ulvepar forsvunnet fra det samme området, uten at forskere har sett kadavere eller DNA-spor fra dem andre steder.

Det er ulveforskere som holder øye med den danske ulvebestanden for Miljøstyrelsen. Forskerne har ikke sett livstegn fra ulveparet i Ulfborg-reviret siden sommeren 2021. Nå regner ulveforskerne med at de to ulvene er døde, melder ulveatlas.dk torsdag denne uka. Det var danske landbrugsavisen.dk som først omtalte saken.

9 av 24 er forsvunnet

– Siden ulvepar ikke utvandrer, er den eneste forklaringen at de begge må regnes som forsvunnet – og dermed døde uten å ha blitt funnet, skriver forskerne.

Professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, Peter Sunde, kan ikke finne en naturlig forklaring:

– Vi kan selvfølgelig ikke si hva som har skjedd i det konkrete tilfellet. Vi må bare konstatere at forsvinningsraten i Ulfborg-reviret de siste fem åra har vært uforklarlig høy med tanke på det vi vet om den naturlige overlevelse blant ulver. Enhver må gjøre seg sine egne tanker om hva som kan ha skjedd. Jeg konstaterer bare at dette ikke kan forklares biologisk, sier han til TV MidtVest.

I januar 2021 opplyste ulveforskerne at i alt ni av de 24 ulvene som har satt sine bein på dansk grunn har forsvunnet.

De siste fem åra, har det vært tre ulvepar med fem ulver i Stråsø syd for Ulfborg. Alle er forsvunnet.

Ti år siden ulve-comeback i Danmark

Man vet med sikkerhet at én ulv er blitt skutt i Danmark. Det skjedde 16. april 2018, da en ulvetispe ble skutt og drept nær Ulfborg. Tilfellet ble dokumentert da en person befant seg i nærheten og tok bilder. I ettertid ble en 66-årig mann dømt til 40 dages betinget fengsel.

Da saken kom opp for landsretten, ble mannen også fratatt sitt jaktkort og retten til å gjenvinne det de neste to åra.

Det var for ti år siden, i 2012, at ulven vendte tilbake til Danmark, etter nærmere 200 års fravær. Siden den tid har husdyrprodusenter slitt med rovdyret.

I 2018 ble det bekreftet 28 ulveangrep mot husdyr i Danmark, og i 2017 var det 24 angrep.