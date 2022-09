Tynt ozonlag har hentet seg inn

Ozonlaget ble tynnere på 80- og 90-tallet, men har stabilisert seg etter det, skriver Miljødirektoratet.

Fra 1979 til 1997 ble det mindre og mindre ozon i stratosfæren over Norge, noe som samsvarte med den globale trenden for denne tidsperioden. Årsaken var utslipp av ozonødeleggende stoffer.

Miljødirektoratet skriver at man i perioden fra 1998 til 2021 har sett effekten av at disse stoffene har blitt faset ut. Det har altså ikke fortsatt å bli tynnere.

Nå forventes det at ozonlaget vil legge på seg igjen og at det på den nordlige halvkule vil være tilbake på 1980-nivået en gang på 2030-tallet.

Over Antarktis er ozonhullet større, men også her er det forventet at det vil bli «friskmeldt» rundt 2060.

