Tuberkulose påvist på storfe i Rogaland

Prøver fra dyret ble først analysert ved Veterinærinstituttet og viste at tuberkulose, som er forårsaket av Mycobacterium tuberculosis komplekset, ble påvist, melder Veterinærinstituttet.

M. tuberculosis komplekset består av minst ti forskjellige arter (species) - blant annet M. tuberculosis, M. bovis og M. caprae, som alle er listeførte sykdommer.

Det betyr at forekomst av eller mistanke om sykdommen skal straks rapporteres til Mattilsynet.

Veterinærinstituttet samarbeider med EU sitt referanselaboratorium i Madrid (EURL for Bovine Tuberculosis) som bekreftet 8. desember at de har funnet DNA fra M. bovis.

Kan smitte til mennesker

Storfetuberkulose er en zoonose, altså en sykdom som kan smitte til mennesker. Den kan smitte til mennesker, primært gjennom upasteurisert melk og melkeprodukter.

Melkekua ble kassert i forbindelse med slaktingen, slik at ikke noe kjøtt fra dyret har gått ut på markedet. All melk har blitt pasteurisert og det er trygt å drikke melk som er kjøpt i butikken, skriver Veterinærinstituttet.

Folkehelseinstituttet anser derfor at det ikke er noen risiko for smitte til befolkningen generelt i dette tilfellet.

Norge vil ikke miste fristatus

Den norske storfepopulasjonen har, med unntak av utbrudd i to enkeltbesetninger i Sogn og Fjordane i 1984 og 1986, vært ansett som fri for storfetuberkulose siden 1963, og Norge har hatt fristatus for sykdommen.

Påvisning av sykdommen vil ikke føre til at Norge mister fristatusen for sykdommen, det vil kun gjelde for besetningen.

