Tre av fire vil ha aldersgrense på energidrikk

Et stort flertall mener samtidig at energidrikkene ikke bør stå sammen med mineralvann i butikkhyllene.

— Dette er klar tale fra forbrukerne. Det stadig økende konsumet av energidrikker hos barn og unge oppfattes som et reelt problem i hele befolkningen. At så mange ønsker innføring av aldersgrense tror vi ikke handler om frykt, men at forbrukerne ser konsekvensene og bivirkningene som disse produktene fører til, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Halvparten av de spurte mener at det bør innføres 18-års aldersgrense eller at energidrikk bør forbys. To av fem mener det bør innføres lovpålagt grense på 16 år for å kjøpe energidrikk.

1 av 2 drikker energidrikk

I en tidligere undersøkelse fra Forbrukerrådet i mai 2018, svarte halvparten av barn og unge i alderen 10 til 18 år at de drikker energidrikk.

Nær halvparten av disse sa igjen at de hadde opplevd bivirkninger som skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter etter å ha drukket energidrikker.

Over 30 millioner liter

Ferske tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen viser at salget av energidrikk nådde nye høyder i 2018, med en total omsetning på over 30 millioner liter.

På bare ett år økte omsetningen med over 20 prosent. Barn og unge utgjør en vesentlig kundegruppe.

— Vi må huske at dette var produkter som for ti år siden var forbudt å selge i vanlig butikk i Norge, også for voksne. Undersøkelsen viser at alle befolkningslag ser konsekvensene av at høy-koffeinholdige energidrikker har tatt et sterkt grep om store barne- og ungdomsgrupper, sier Instefjord.