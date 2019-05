Tomb-elever sådde ut «gammeldags blomstereng»

Elevene plantet pollinatorvennlige planter, altså vekster som blomstrer på ulike tider gjennom sommerhalvåret, for å hjelpe insektene.

– Insektene forsvinner mer og mer, og vi har et felles ansvar for å rette opp dette. Det er lite som skal til, derfor er dette et viktig prosjekt. Vi tar vare på artsmangfoldet, og insektene hjelper oss med pollinering av nyttevekster, sier lærer ved Tomb videregående skole, Sidsel Marie Gjerlaug.

Frøblandingen er dansk, fordi den norske blandingen av gammeldags blomstereng til Felleskjøpet er utsolgt.

Går foran med godt eksempel

Rektor Morten Thomassen ved Tomb og lektor Rune Aae ved Høgskolen i Østfold har lagt planer sammen – om hvordan Tomb kan bidra.

Aae mener skolen går foran med et godt eksempel.

– I lys av den nedslående biomangfoldsrapporten fra FNs naturpanel, er jo dette en aldeles fabelaktig satsing. Det er viktig å få vist fram dette til andre, særlig til bøndene som lenge har vært en del av problemet, og som nå kan bli en del av løsningen, sier høgskolelektoren.

Borer i trestokker

Elevene i klasse 3A bygde «insekthoteller og klekkeri», blant annet ved å bore huller i trekubber og -stokker.

Noen ble hengt opp i skolens parkanlegg, mens andre ble tatt med hjem av elevene.

– Det blir færre villbier fordi de sliter med å finne pollen og egnede plasser for egglegging, forklarer lærer og biolog Guro Saurdal Heen ved Tomb videregående skole.

– Ved å henge opp insekthotell og plassere ut trestokker med mange hull, hjelper vi solitære bier (det er enslige bier) på en enkel måte, sier Heen.