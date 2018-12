Tine-utbyggingen i nord har startet

Torsdag 13. desember var den formelle byggestarten på Storsteinnes.

Det «nye» meieriet skal være klart andre halvår 2020.

Utbyggingen omfatter ny hvitostlinje, nytt hvitostlager og renovering av gammelt ysteri.

Oppgraderingen skal resultere i et komplett nytt og fleksibelt ysteri inkludert lager og skal være klart i andre halvår 2020, skriver Tine i en pressemelding.

- Utbyggingen er selvsagt aller viktigst for de 52 ansatte på meieriet som får trygget sine arbeidsplasser. Men utbyggingen er også viktig for eierne våre og det vil gi store ringvirkninger for lokalsamfunnet, ja, for hele Nord-Norge, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

Stor investering

I juni vedtok konsernstyret en omfattende utbygging av Tine Meieriet Storsteinnes.

Med en ramme på rundt 180 millioner kroner blir dette den største Tine-investeringen i Nord-Norge i nyere tid.

Det betyr spesielt mye for geitemelkproduksjonen i Nordland og Troms, skriver Tine.

I dag er det rundt 85 geitemelkprodusenter i Nord-Norge.

40 prosent av norsk geitemelk foredles på Storsteinnes

Produksjonen

I dag tar meieriet imot 28 millioner kumelk og 7 millioner geitemelk i året.

Produksjonen er på ca. 2600 tonn hvitost og cirka 2600 tonn brunost i året.

Det produseres tolv brunostvarianter, fire hvitostvarianter på kumelk og to på geitemelk.

For noen av produktene er meieriet eneprodusent for hele Tine, som for eksempel Nøkkelost og Norvegia med pepper, også Ekte hvit geitost og flere brunostvarianter.

Meieriet har også en viktig reguleringsrolle nord for Vestfjorden hvor meieriet tar imot overskuddsmelk og fløte fra hele området.

I utbyggingsprosjektet legges det inn kapasitet til å foredle ytterligere 11 millioner liter kumelk i tillegg til dagens 28 millioner.