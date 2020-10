Tine til topps i stor omdømmekåring

I årets undersøkelse, der Tine topper foran NRK og Coop, er det særlig på områdene «samfunnsansvar» og «miljø», samvirket har styrket seg sammenlignet med i fjor, skriver Tine i en pressemelding.

– Vi er takknemlige og ydmyke over en slik tillitserklæring fra forbrukerne, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Løft fra 2019

Hele 89 prosent av de spurte ga uttrykk for at de har et «meget godt» eller «ganske godt» inntrykk av Tine, ifølge Ipsos. Det er opp sju poeng fra 2019.

Les også: Tine skal vokse utenfor Norge

– Jeg vil rette en takk til hele verdikjeden vår. Et godt omdømme er resultatet av den jobben alle våre eiere og medarbeidere gjør for å produsere og levere fantastiske meieriprodukter fra levende distrikter over hele Norge, sier Hovland.

Annonse

– Imponerende dugnad

Konsernsjefen trekker fram at siden mars har hele Norge vært i en krevende periode, der det har vært lagt ned en imponerende dugnad for å unngå smittespredning og sikre driftsstabilitet i samvirket.

– Per dags dato har vi unngått at produksjonen og driften har vært rammet av pandemien. All ære til både melkebonden og Tines medarbeidere for dette, sier Hovland og legger til:

– Samtidig er ikke tillit noe du har, men noe du må gjøre deg fortjent til hver eneste dag.

Tine vil fortsette det viktige arbeidet, lover konsernsjefen.

– Vi skal fortsatt jobbe knallhardt for å møte forbrukernes og kundenes forventninger, enten det dreier seg om kvalitet på produktene, bærekraft eller innovasjon. Vi er bedre i dag enn vi var i går, men ikke så gode som vi jobber mot å bli i morgen, sier Hovland.