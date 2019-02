Tine-sjefen varsler nedleggelser

Tines resultater for 2018 viser at konsernet økte salgsinntektene med 2,1 prosent fra 2017, men at selskapet har hatt en negativ volumutvikling i perioden. Det er søtmelk, yoghurt, fløte og rømme som preget utviklingen.

Konsernet skriver i regnskapsrapporten som ble offentliggjor onsdag at de «jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet», og viser til at det hadde forbedringseffekter på 190–200 millioner kroner sammenlignet med året før.

Til Dagens Næringsliv sier konsernsjef Gunnar Hovland at det ikke er mulig å opprettholde alle Tines 31 produksjonsanlegg.

– Nei, det er ikke mulig. Hvor mange vi ender opp med vet jeg ikke, men når vi ser oss tilbake om noen år vil det være færre, sier Hovland til DN.