Tine innstiller på 57 øre pr. liter i etterbetaling

Tine presenterte onsdag resultatet for 2018. Der går det blant annet fram at driftsresultatet for 2018 var det samme som året i forveien.

Styret i Tine vil i årsmøtet innstille på en etterbetaling på 57 øre pr. liter levert melk i 2018. Det utgjør i gjennomsnitt en utbetaling på 103 000 kroner til hver eier som leverte melk til Tine. I 2017 var denne summen 97 000 kroner.

– Etterbetaling og betaling for melk gjennom året utgjorde en samlet melkepris på 5,73 kroner per liter levert melk i 2018, en økning på 11 øre, skriver Tine i rapporten for 2018.

Tine skriver at det i 2018 ble det mottatt 1 434,9 millioner liter kumelk (mot 1 413,8 millioner liter i 2017) og 20,1 millioner liter geitemelk (mot 19,9 millioner liter i 2017). Av kumelka var 50,1 millioner liter økologisk (mot 50,3 i 2017). Den gjennomsnittlige fettprosenten i kumelka i 2018 ble 4,30 prosent, mot 4,26 prosent i 2017.