Tine: Forholdstallet skal opp

Eksportstøtten stopper 1. juli. Kun ost som er produsert før denne datoen, kan selges med eksportstøtte.

Derfor skal produksjonen av Jarlsberg for eksport flyttes fra Norge til Irland, har Tine bestemt.

Men nå har et uventet problem dukket opp.

Det nye anlegget de har bygd i Irland, har fortsatt ikke fått utslippstillatelse fra irske myndigheter.

– Det har blitt klager. Den siste klagen nå er fra en lokal skjelloppdretter, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

– Vi hadde forventa å få godkjenninga tidlig i fjor høst. Vi har fulgt boka til punkt og prikke. Vi har gjort alt slik irene ønsker vi skal gjøre det, sier Hovland.

Når de får tillatelsen, vet de ikke.

Uaktuelt å ikke levere

Tine venter nå på et utkast til utslippstillatelse. Den skal så på fire ukers høring. Da kan den motta klager. Deretter er det normalt åtte ukers behandlingstid før man kan få en endelig utslippstillatelse.

– Environmental Protection Agency har sagt at de vil korte ned denne prosessen til fire uker, fordi de selv ikke er fornøyd med den lange behandlingstiden internt hos dem, sier Per Ivar Berg, konserndirektør for produksjon.

– Best case for oss er at vi får godkjenning i april/ mai. I worst case vet vi ikke, sier Gunnar Hovland.

– For oss er det helt uaktuelt å ikke være leveringsdyktige på Jarlsberg. Det vil bety at vi trenger mer norsk melk i den perioden, for å produsere ost i Norge, sier han.

Forholdstallet opp

– Vi varsler nå, gjennom samtalen med Bondebladet, at vi kommer til å øke forholdstallet i mars måned, sier Tines konsernsjef.

– Dere kommer til å gjøre det, uansett?

– Ja, vi kommer til å gjøre det, det er jeg helt sikker på. Men hvor mye vi kommer til å øke, må vi komme tilbake til.

Dersom anlegget i Irland blir forsinket utover 1. juli, når støtten faller bort, vil Tine tape penger på at ost som skulle vært produsert i Irland, vil måtte eksporteres fra Norge til USA.

– Foreløpige beregninger viser at det vil koste oss 10 millioner kroner i måneden, sier Hovland.

Starter prøveysting

Nå skal Tine kjøre i gang anlegget på vann.

I uke 12/13 er planen å starte den første prøveystingen. Da skal avløpsvannet samles i tanker, som så skal renses hos noen som har godkjent renseanlegg.

– Vi kjører først ysting én dag i uka. Avhengig av kvaliteten på osten, kan etter hvert ystingen utvides til to dager i uka. Denne begrensede produksjonen vil gi oss nyttig erfaring fram til vi mottar den endelige utslippstillatelsen, og vi kommer raskere opp i kapasitet, sier Per Ivar Berg.

– Får vi en utslippstillatelse i løpet av et par måneders tid, så kan vi være opp i tilnærmet full produksjon innen tre måneder. Men dette er ikke noe vi forskutterer, opplyser kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen.

– Når vi får godkjenningen kommer vi til å ha en ganske rask opptrapping til det volumet vi skal ha i Irland, sier Gunnar Hovland.