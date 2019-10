Tine, Felleskjøpet og Bama har supert omdømme

Pressemelding: Meningsmålings instituttet Ipsos har undersøkt hvilke selskaper folk har høyest tillit til. De har intervjuet over 1000 personer og måler de 109 største selskapene i Norge.

– Bedriftene som ligger i toppen har et godt og stabilt omdømme, sier Jan Behrens, som er fagansvarlig for omdømmeundersøkelsen i Ipsos, til NRK.

Tine kommer på andreplass i undersøkelsen, rett bak Coop. Tine er imidlertid ikke alene fra landbruket på lista: På femte plass finner vi Felleskjøpet, og Bama kommer på niende plass.

– Felleskjøpet seiler rett inn på femteplass. De har et veldig godt omdømme og er en respektert virksomhet. Vi har kanskje en bonde i oss alle sammen, sier Behrens.

Best likt blant unge

Unge under 25 år og 60+ er aldersgruppene Tine scorer høyest blant, mens blant landsdelene kommer Nord-Norge og Midt-Norge på topp. Hele 51% av de spurte under 25 år oppgir at de har et svært godt inntrykk av Tine.

TIINE gjør det også sterkt på miljøbevissthet, der selskapet ligger hele 13 prosentpoeng foran neste bedrift i gruppen næringsmidler/dagligvare. Tine gjør det relativt sett dårligst på økonomi og lønnsomhet.

Ser resultatet av målbevisst arbeid

På området samfunnsansvar og moral har Tine i perioden 2011 til 2019 aldri hatt en høyere score.

- Det siste året har både rømmebeger på papp, fornybar energi på meierier og transport vært tiltak med høy prioritet ute i virksomhetsområdene og bred kommunikasjon rundt. Dette er eksempler som gjør bærekraft til en integrert og kommersiell viktig del av virksomheten. Jeg vil takke hele Tine som har bidratt til dette resultatet og jeg vil takke forbrukerne for den tilliten de viser oss, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Han legger til at det er ekstra hyggelig å legge merke til at Tine gjør det bra både på miljøbevissthet og samfunnsansvar.

- Dette er områder vi jobber målrettet med. Både ved å gjennomføre tiltak og fortelle hva vi gjør innenfor miljø og bærekraft.

Tine har i mange år vært en viktig bidragsyter til breddeidretten blant annet gjennom lavterskeltilbud som Tine Fotballskole og Tinestafetten.

- Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og brenner for å bidra til at barn og unge er i aktivitet. Bærekraft og samfunnsansvar er ikke valgfag og vi har fortsatt mye å ta tak i. Det gledelige resultatet i 2019 er en skikkelig inspirasjon til fortsatt iherdig innsats, avslutter Hovland.