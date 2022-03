Tine ber om 36 øre

Tine legger milliarder på bordet, og krever at regjeringen gjør det samme, er tittelen på en pressemelding fra Tine.

Norske bønder står midt i en krise med kostnader som øker drastisk på alle innsatsfaktorer, skriver selskapet.

Etterbetalingen fra Tine for 2021 blir på 98 øre per liter melk. Det utgjør over 1,4 milliarder kroner utbetalt til bøndene. Tine har både brukt hele handlingrommet i reglene sine om hvor mye de kan dele ut av resultatet, og i tillegg hentet ut 283 millioner kroner fra Tines etterbetalingsfond.

Nå foreslår Tine at målprisen på melk økes med 36 øre i jordbruksforhandlingene, noe som vil utgjøre over 500 millioner kroner i økt pris for melkeprodusentene.

Nå forventer melkebøndene i meierisamvirkets styre at også regjeringen gjør sin del for å sikre matberedskapen i en usikker tid og fremtiden for et levende landbruk over hele Norge, skriver Tine i en pressemelding.

— Vi strekker oss langt og tar risiko for å gjøre det vi kan for melkebondens økonomi og framtid. Samtidig kan ikke økt melkepris dekke den enorme kostnadsveksten som har oppstått. Ekstraordinære kostnader må dekkes med ekstraordinære midler. Regjeringen må innfri løftene i regjeringsplattformen, sier Marit Haugen, styreleder i Tine.

— Vi vil og skal gjøre vårt, men nå må også politikerne komme på banen med mer enn ord, sier hun.

Investere i beredskap

Det er en ekstrem økning i kostnadene på både diesel, kraftfôr, gjødsel og andre innsatsfaktorer som ikke er mulig å kompensere fullt ut i markedet. Bare for å holde tritt med denne kostnadsveksten må staten øremerke minst 1,5 milliarder friske budsjettkroner til melkeproduksjon i årets jordbruksforhandlinger, skriver Tine.

Nå håper styrelederen at fellesskapet ser verdien av å investere i matvareberedskap i en mer utrygg verden. Hun har store forventninger til jordbruksoppgjøret, og peker på både regjeringens lovnader om å tette inntektsgapet og behovet for investeringsstøtte.

— Bonden har svært begrensede muligheter til å hente ut økt inntekt fra markedet, samtidig som de nesten 9 000 Tine-bøndene gjør oppgaver og produserer norsk mat på vegne av oss alle, i tillegg til å skape 2,4 årsverk utenfor hver gård, minner Haugen om.

36 øre

Tine anbefaler en målprisøkning på 36 øre per liter. Økningen forutsetter en vesentlig styrking av bevilgning til RÅK-støtte for å unngå økt import av bearbeidede produkt, skriver selskapet.

Tine ber om at melkeproduksjon prioriteres med økte investeringsmidler. Både maksimalt tilskudd per bruk, og andelen tilskudd i prosent av godkjent kostnadsoverslag, må økes betydelig. Støtten må innrettes slik at gårder i hele landet kan modernisere sitt driftsapparat i tråd med gårdens ressursgrunnlag, skriver Tine.

Det har vært en betydning vekst i kostnaden ved å frakte melk.

– For å unngå at økt målpris spises opp av kostnadsvekst knyttet til råvarehåndtering foreslår Tine at innfraktdelen av PU-ordningen styrkes med tilførsel av budsjettmidler. Slik det ser ut nå, er det for 2022 behov for tilførsel av minst 30 millioner kroner til kostnadsdekning alene, skriver Tine i innspillet sitt til jordbruksforhandlingene.

