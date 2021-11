Tilsynsbyråkratiet kostar tid og pengar

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Me er nyleg gjort kjende med at det skal innførast to nye tilsyn og gardsvitjingar, miljørådgiving og dyrevelferd, men kven er det som skal betala for dette? Det står det ingen ting om i framlegga, men sjølvsagt vert det bøndene. Det er noko som heiter «utgift til inntekts ervervelse», men for dei fleste vert dette direkte utgift, tillike med andre tilsyn.

Det sit utan tvil mange «fagpersonar og byråkratar», både i staten og eigne organisasjonar. Mange av desse finn stadig på nye ting, eller må endra på eksisterande, jf. KSL. Kan ofte mistenkja dei for å vilja sikra seg sjølve og etaten sin arbeidsplass.

Kor mange tilsyn og kontrollar ein har veit eg ikkje, men kan mellom anna nemna KSL, HMS, el-kontroll, brannvarslingsanlegg, taljekontroll m.v. Mykje av dette kan indirekte vera nyttig, men det kostar både tid og pengar, og alt må dokumenterast på papir eller nett.

Ikkje rart at mange vert frustrerte og går leie. Mykje av dette er overført frå større verksemder. Desse har som regel fleire personar som har ansvar for dei ulike oppgåvene, medan bonden må gjera alt sjølv. Tankar frå ein pensjonist som har hatt glede av å arbeida i landbruket, men som mislikar byråkrati og papirarbeid.