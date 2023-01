Til sammen sju ulver felt i grenserevirer

Tre ulver ble felt i grenserevirene torsdag, og det samlede antallet felte dyr i grenserevirene er dermed oppe i sju, skriver rovdyr.org , som drives av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Mandag starter et rettsmøte i Oslo tingrett om årets ulvejakt i Norge. Ulvejakta i de tre grenserevirene skulle egentlig ha startet 1. januar.

Les også: Tingrettsdommer vurdert som habil i ulvesak

Men tre dyrevernorganisasjoner tok jakta til retten og fikk medhold i en midlertidig forføyning som stanser jakta fram til saken er rettslig behandlet.

Annonse

Jakten i revirene Ulvåa, Juvberget og Konckohonka var planlagt som et samarbeid med jakt både i Norge og Sverige, men slik har det ikke blitt, skriver TV 2.

I Sverige startet altså jakten for noen dager siden.

– Det er jo gjort demokratiske vedtak om dette. Og vi har sagt til svenske myndigheter at det er greit at de jakter på sin side av grensen. De hadde sagt det samme om jakt på norsk side dersom jakten hadde blitt stanset hos dem, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i Miljødepartementet (Sp) til TV 2.

Lederen i Noah, Siri Martinsen, er uenig i statssekretærens uttalelser.

– Det er veldig uheldig at svenske avgjørelser underkjenner det norske domstoler har bestemt. Og at Sverige jakter på ulv som også har opphold i Norge, der bestanden er kritisk truet. At regjeringen har sagt at dette er greit til Sverige, er meget kritikkverdig og viser at de ignorerer og viser ringeakt overfor norske domstoler, sier hun til kanalen.

Les også: Ulvejakt i retten neste uke