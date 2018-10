Thorvald til topps i gründerkåring

Totalt var 25 000 selskaper nominert til kåringen som var i går. 13 vinnere ble plukket ut i ulike kategorier.

Selskapet som har utviklet Thorvald, Saga Robotics vant i kategorien beste FoodTech/Agritech Startup, skriver Saga Robotics AS i en pressemelding.

Tidligere i høst vant selskapet The Norwegian Startup Awards 2018

Adm. direktør Pål Johan From er godt fornøyd med prisen.

– Å vinne denne prisen er en stor annerkjennelse for oss og den viser at norsk landbruk er smart landbruk. Vårt dyktige team av ingeniører fortjener virkelig denne prisen for alt det harde arbeidet og den gode innsatsen de legger ned i prosjektet. Prisen er med på å synliggjøre oss på en god måte som er viktig når vi nå skal posisjonere oss i markedet, sier From.

Testing av jordbærplukkere i 2019

NMBU-professoren og hans studenter har utviklet landbruksroboten. De mener roboter vil ta over flere av oppgavene som traktoren har løst de siste 50 årene.

Målet med roboten er at den på lang sikt skal kunne ta over flere kostbare og tidkrevende arbeidsoppgaver på gården.

Selskapet vil også starte pilottesting av deres jordbærplukker i 2019. Den første versjonen av den ettertraktede jordbærplukkeren planlegges å være klar innen 2020.

Betaling per hektar eller time

Ellen Altenborg i Saga Robotics har utviklet en salgsstrategi som er nytenkende innenfor landbruket.

Istedenfor å tilby bøndene å kjøpe kostbart utstyr og roboter, vil Thorvalds utførelser bli solgt som tjenester. Bøndene betaler per hektar eller per time, avhengig av oppgaven som blir utført.

