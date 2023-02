Tap av statstilskott

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ivar Asbjørn Lervåg, nestleder Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

I et intervju med Lars Fredrik Stuve i Nationen 18. februar framkommer det at styret i Norsk Landbruksrådgiving sentralenheten har bestemt at de regionale rådgivingsenhetene, som faktisk er de som leverer rådgivingstjenester til bøndene, må inn i en nasjonal og sentral enhet for å motta tilskott. Det kan være greit å minne om at det er andre enn NLR-sentralenheten som bestemmer hvem som i årene framover skal få tilskott til drift av rådgivingstjenester i landbruket.

Bakgrunnen er at partene i jordbruksoppgjøret ikke kan se annet enn at NLR må bli en sentralstyrt organisasjon, i stedet for dagens 10 regionale enheter med regionalt eierskap og beslutningsstruktur.

Partene i jordbruksoppgjøret har heldigvis hverken mandat eller hjemmel til å bestemme hvordan NLR skal organiseres. Det finnes ingen kommandolinje fra jordbruksoppgjøret til hvordan privatpersoner i Norge forvalter sitt eierskap eller organiserer sin virksomhet. Dette vet selvsagt Landbruks- og matdepartementet, som i brev til NLR har understreket at hverken staten eller jordbruksavtalepartene har krevd eller kan kreve at NLRs ulike juridiske enheter skal fusjonere eller at det skal gjøres andre organisatoriske grep.

I dette ligger naturligvis at staten, i mangel av formell hjemmel til å sette krav om en gitt organisering i privat sektor, heller ikke kan framsette økonomiske trusler for å få på plass en gitt organisering, så framt NLR ellers leverer på det som her er det sentrale – kvalitet, effektivitet og volum på de tjenester tilskottet er ment å bidra til. Det er NLR forberedt på å gjøre med et fortsatt regionalt eierskap.

NLR har en stor virksomhet i alle landets regioner. Tilskottet som kommer fra jordbruksoppgjøret utgjør for de 10 rådgivingsenhetene mellom 10 – 20 prosent av den totale omsetningen. NLR-Sentralenhetens inntekter består stort sett av tilskott fra staten og overføring fra de regionale enhetene.

For å sikre en robust virksomhet må NLR levere tjenester som etterspørres av bøndene, være beredt på at tilskottsbeløpene går ned og ivareta sin uavhengighet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har uttrykt bekymring over at organisasjonsprosessen i NLR kan sette NLR sin faglige nøytrale posisjon i fare hvis det blir dilemma mellom politiske målsetninger fra partene/staten og eierne av NLR sine prioriteringer.

Det må tas høyde for at tilskott i større grad bli overført rett til bonden. I framtiden skal de viktigste inntektene til NLR komme fra salg av god rådgiving som bonden har bruk for, gjennomføring av utviklingsprosjekter som bygger kunnskap og næring regionalt og det at flest mulig bønder ser fordeler i å være medlemmer i NLR. Bonden får neppe maksimal nytte av NLR i tiden som kommer, dersom man lar foreløpige trusler om bortfall av statstilskott styre forvaltningen av eierskapet i en såpass stor, kompetent og ressurssterk virksomhet.