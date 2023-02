Sytten storfe på siste reis

Klokken er 05.56. Det er fortsatt noen timer til dagslyset bryter gjennom den mørke januarmorgenen, men lastebilen maler som en katt og arbeidsdagen til Helge er i gang. Dyrebilsjåføren advarer om at det kommer til å bli en lang dag.

– Dette er ingen åtte til fire-jobb, smiler han.

Vi starter helt øst i Arendal, dagens mål er slakteriet i Egersund. Veien er mørk, smal og potensielt ganske glatt, kuldegrader har slått om til plussgrader. Helge forventer flere islagte gårdstun i dag.

– Jeg har allerede avtalt med bonden på stopp nummer to at han skal laste dyra på traktorhengeren sin og møte oss. Fjøset hans ligger slik til at jeg må rygge ned en bakke for å laste dyrene på, når det er så glatt som nå, tar jeg ikke sjansen på det, sier han.

Skulle Helge kjøre seg fast, er det kun en redningsbil som kan hjelpe. Og det tar tid. I et allerede stramt tidsprogram, der dyrene ikke skal stå lenger enn åtte timer på bilen, sjåførens kjøre- og hviletid skal holdes og slakteriet skal rekke å slakte flere av dyrene før stengetid, er det rett og slett ikke rom for store forsinkelser.

Godt forberedt

Etter noen minutter svinger lastebilen inn på dagens første gårdstun. Her er det isete, men flatt. Piggdekkene på to av de fire akslingene gjør at Helge enkelt bakker inn mot en liten innhegning av rundballer og lettgrinder som Olaf Brovoll har satt opp utenfor fjøsdøra.

– Jeg tok stutene ut her en tur i går, så det skal bli lettere å få dem ut igjen i dag. Det er sju stykker som skal sendes, pluss ei ku, forteller melkebonden.

Helge senker rampen, løfter opp gjerdene som hindrer dyra fra å rømme ut på sidene, og løsner et rødt skjermbrett.

– Jeg bruker alltid dette når jeg skal flytte på dyrene. Både for å dytte på dem, men også for å beskytte meg mot spark. Denne jobben er ikke helt ufarlig, forteller han.

Stutene slippes ut, og når de bare får tenkt seg litt om, hopper de i tur og orden opp rampen. Helge fører dem inn i enden av lasterommet, og får hjelp av Olaf til å lukke døren på skilleveggen. Deretter feller han ned en ny skillevegg fra taket, litt lenger ut. Kua får sitt eget rom.

– Vi skal hente seks kuer til i dag, så hun får snart selskap, sier Helge når kua er på plass.

Pålagt hviletid

Lemmen lukkes, og turen fortsetter til Tvedestrand. Klokken er litt over halv sju når Helge ringer til Andreas Lilleholt og ber han laste dyrene på traktorhengeren. En søvnig stemme svarer at han skal komme seg opp og ut.

Vi er bare ti minutter unna, litt før tiden, og når Helge svinger inn på den avtalte møteplassen vet han at det blir noe venting. Han benytter sjansen til å ta ut litt hviletid. Det må gjøres mens bilen står i ro, og han kan ikke utføre andre oppgaver. Som å laste dyr.

– Tidligere var vi dyrebilsjåfører unntatt kjøre- og hviletid, men for fire år siden ble dette endret. Det innebærer at jeg ikke kan kjøre mer enn 4,5 time, før jeg må ta en 45 minutter lang pause. Men jeg kan dele opp pausen i to, en på 15 minutter og en på 30, forteller han.

Minuttene går. Etter hvert dukker Andreas opp, han bakker traktorhengeren med de tre kuene inn mot rampen på lastebilen, og dyrene smetter over. Raskt og enkelt.

– Det beste er når man lykkes første gangen, sier Helge.

– Begynner dyra først å tvile, øker stresset og alt blir mye vanskeligere. For meg er det viktig, uansett situasjon, å beholde roen. Det nytter ikke å bruke rå makt. Man må være tålmodig, men innenfor rimelighetens grenser av hensyn til dyra som allerede står på bilen. Klarer for eksempel dyra vi skal laste, å stikke av, har det skjedd at jeg må reise videre uten dem, sier han.

Digitalisering

Tilbake i førerhytta tar Helge fram et nettbrett. Nesten som på et hotell sjekkes hvert enkelt dyr inn på transporten, ettersom de allerede er meldt inn til slakt, ligger de klare i systemet. Helge trenger bare å huke av for å bekrefte hvilke dyr som er hentet, tidspunktet registreres automatisk.

– Tidligere gikk all denne registreringen på papir, og jeg leverte en hel bunke når jeg kom fram på slakteriet. Jeg må si dette er mye enklere, sier han.

Mye har skjedd siden Helge tok sin første jobb som dyrebilsjåfør i 1987.

– På den tiden hadde vi ikke mobiltelefon, så om jeg måtte ha tak i kona, slakteriet eller bonden, var det å leite etter en telefonkiosk langs veien. Jeg måtte passe på å alltid ha med meg mynter, smiler Helge.

Det praktiske arbeidet har også skiftet noe karakter.

– Utstyret i bilen har blitt bedre og enklere å håndtere, det samme gjelder dyrene. Tidligere leide vi gjerne storfe på én og én, nå drives de inn i grupper. Spesielt dem som står på løsdrift, er vant til å bli flyttet på. De siste årene har også de fleste bøndene fått lettgrinder, som gjør det både lettere og tryggere for meg når dyra skal lastes, sier han.

Spenetråkk

Lastebilen kjører vestover. Hos melkebonde William Henningsen i Arendal skal to kuer sendes til slakt, men de er ikke helt overbevist om at det er en god idé å gå ut av fjøset, Helge går inn for å hjelpe bonden. Det tar ikke lang tid før dyrene kommer, Helge følger etter inn på bilen. Han åpner døren inn til avlukket de andre kuene står i, og lykkes med å få inn de to nykommerne uten at noen av de andre stikker ut.

– Her gjelder det å lese dyrene, og utføre oppgaven i rett øyeblikk, sier Helge.

Neste gård ligger bare ti minutter unna. Klokken er halv ni, og vintersolen har farget himmelen rosa. Idet Helge svinger inn til Dagny Knutson, er hun i ferd med å strø med traktoren. Helge smiler fornøyd, og bakker opp mot fjøset.

– Jeg måtte strø både veien og her utenfor fjøset. Det er is overalt, og jeg vil jo ikke risikere at kua brekker beinet på vei ut, sier Dagny.

Kua hun skal sende i dag, tråkket seg på en spene forrige uke. Den spjæret, og har gjort livet som melkeku smertefullt og vanskelig.

– Her har du egenerklæringsskjema, sier Dagny og leverer et papirark til Helge. Den bekrefter blant annet at kua ikke har feber.

– Dyrene jeg tar med meg må være friske og transportdyktige, forklarer Helge.

– Vi har klare regler å forholde oss til. Jeg kan blant annet ikke ta med meg et dyr som står på tre bein, sier han.

Tre kalver

Kua til Dagny blir lastet, nå gjenstår bare ett stopp før kjøreturen til slakteriet. Det er ikke på en gård, men ved en bensinstasjon langs E18 i Lillesand. Her møter Helge kollega Pål, som har vært på to gårder i distriktet og hentet til sammen tre kalver.

De to dyrebilene stiller seg opp med bakenden mot hverandre, senker rampene og danner en gangbro mellom bilene. Tre kalver tusler rolig fra den ene bilen til den andre. De får et eget avlukke, helt ytterst.

– Skulle jeg hentet disse kalvene selv, ville det tatt så mye tid at de første dyrene vi lastet hadde stått mer enn åtte timer på bilen når vi kom fram til slakteriet. Derfor hjelper vi hverandre på denne måten, sier Helge.

Han tar seg en tur innom bensinstasjonen og fyller kaffekoppen. Nå står det 9,5 tonn storfe på bilen, transportetappen langs kysten til Egersund kan begynne. Ifølge GPS-en vil det ta i underkant av tre timer.

– Det tar noe lengre tid med oss. For det første er lastebilen sperret på 89 km/t, og det er begrenset hvor høy fart jeg kan holde på de svingete veiene etter Mandal. I tillegg må jeg ta ut 30 minutter hviletid før vi kommer fram, jeg tipper vi er der rundt klokken ett, sier Helge.

Grått vær

Trafikken flyter jevnt gjennom Kristiansand, men etter å ha passert en tunnel endrer været seg. Sol og oppholds blir til tåke og regn.

– Det var dette været de hadde meldt. Vi kan risikere å få litt sludd og snø på veien. Det hender fra tid til annen at jeg kommer i situasjoner der jeg blir forsinket på grunn av vanskelig føreforhold, ulykker eller kø. Men det må man ta som det kommer. Jeg orker uansett ikke jage når jeg kjører, jeg kommer like fort fram om jeg kjører jevnt, sier Helge.

Telefonen ringer støtt og stadig. Nortura i Tønsberg er i ferd med å planlegge neste ukes slakting, og slakteriet i Egersund lurer på hvilke dyr han har med og når han kommer.

– Kuene med melk og kalvene må slaktes i dag, de kan ikke vente til i morgen. Derfor er det greit for dem å vite hva de får inn på ettermiddagen, sier han.

Like før grensa mellom Agder og Rogaland skal passeres, svinger Helge bilen inn ved en bensinstasjon. På baksiden rygger han inn på en av de tre plassene som er reservert til lastebiler, og setter ferdsskriveren i hvilemodus. Den teller ned fra 30 minutter. Helge åpner kjøleskapet i førerhytta og tar fram matboksen. Bak i bilen begynner dyrene å bevege seg.

– Jeg holder motoren i gang, de er roligst da.

Lange arbeidsdager

Det har blitt mange mil på veien i løpet av de snart 35 årene Helge har vært dyrebilsjåfør. Gjennom en vanlig arbeidsuke henter han dyr i hele Aust-Agder, som enten skal leveres som livdyr på andre gårder eller gå til slakt på ett av Norturas anlegg. Helge er ansatt i Notra, et transportselskap som eies av Nortura og Litra AS.

– Strategien med sentralisering har gjort at Nortura ikke lenger har slakterier i Agder. Det siste var i Lillesand, men det ble lagt ned i 2001. I dag leverer jeg storfe til Egersund, sau til Forus og gris til Forus eller Tønsberg, sier han.

I tillegg fungerer Helge som en livdyrsentral. Han vet når en bonde har sendt dyr til slakt og trenger påfyll av nye, og han vet hvem som har fulle fjøs og dyr de ønsker å selge.

– Det er en hel logistikk som skal gå opp. Det fine med å kjøre livdyr, er at jeg de dagene i større grad kan legge opp ruta selv. Som for eksempel neste uke, da vil jeg gjerne få med meg eliteseriekampen mellom håndballagene ØIF Arendal og Elverum på onsdagskvelden. Om jeg skulle kjørt slakt den dagen, er det ikke sikkert jeg hadde rukket hjem i tide, sier han.

Både kona Ingeborg og de tre barna som nå er voksne, er vant til at Helge ikke alltid er tilgjengelig på ettermiddager og kvelder.

– Du skal ha en tålmodig familie i dette yrket. Men egentlig var det verre før, da vi ikke hadde krav om kjøre- og hviletid. Da var det ikke uvanlig at jeg reiste i fem-seks tiden om morgenen, og ikke var hjemme før i ni-ti tiden på kvelden. En periode var det så ille at den eldste dattera mi lurte på om pappa fortsatt bodde hjemme. Å være dyrebilsjåfør er uten tvil en livsstil.

Klare til slakt

Den digitale ferdsskriveren er ferdig med å telle ned, og Helge tar fatt på siste etappe til Egersund. Omtrent på minuttet klokken ett sveiper han kortet som får portene inn til slakteriet til å åpne seg.

Men inne på området er det kø, en annen dyrebil må slippe av sine dyr før Helge kan komme til. Han bruker tiden til papirarbeid på nettbrettet, navn, tid og antall kilometer skal rapporteres inn til Nortura.

Så er det Helges tur. Han rygger inn mot lasterampen, hopper ut av bilen og låser seg inn i slakteribygget med nøkkelkort. En kontrollør fra Mattilsynet følger nøye med mens Helge laster dyrene ut av bilen, ansatte i fjøset sørger for at de sluses inn i riktige binger. Ingen av de tobeinte har hastverk, dyrene følger etter hverandre og finner i stor grad veien helt på egenhånd.

Nå venter drittjobben for Helge. Sytten storfe har etterlatt seg store mengder møkk inne i bilen. Slakteriet har to vaskeplasser, men også her er det kø. Etter litt venting kan Helge skumme ned og så spyle lastebilen både utvendig og innvendig. På naboplassen står en annen sjåfør og vasker sin bil.

– Helge er heldig, han slipper unna med å vaske bilen en gang i dag. Dette er tredje gangen jeg gjør det. Jeg må vaske bilen mellom hvert lass jeg henter, og dem blir det flere av på en dag når man bare kjører lokalt, sier han.

Tilpasset norske forhold

Klokken har blitt halv tre når Helge starter på returen til Arendal. Han har satt på varme i lasterommet, så det skal tørke opp etter vaskingen.

– I morgen skal jeg flytte 400 smågris fra én produsent til en annen. Jeg er opptatt av at bilen alltid er helt rein når jeg starter om morgenen, det handler både om smittevern, hygiene og ikke minst at en del dyr kan reagere på lukt fra andre dyreslag, sier Helge.

Skapet på lastebilen er spesialbygd etter Helges ønsker hos firmaet Finkl i Tyskland.

– Etter mange år i bransjen gjør man seg en del erfaringen om behov, og våre behov her i Norge er gjerne litt annerledes enn nedover i Europa. Det kommer både av temperaturene vi har, veistandarden og at bilen brukes til flere dyreslag. Denne bilen har to faste gulv, slik at jeg kan kjøre storfe i to etasjer. Og når jeg gjør det, kan jeg heise taket opp inntil 40 centimeter. Jeg har også et justerbart gulv, slik at jeg kan kjøre sau og gris på tre plan, forteller han.

Smil, stil og smidighet

Hvor lenge Helge kommer til å kjøre rundt i denne lastebilen, vet han for øvrig ikke. Den er snart tre år gammel, avskrivningen på en bil til dyretransport er fem år. Men mot slutten av året når Helge pensjonsalder.

– Akkurat nå tar jeg ett år av gangen. Jeg ser nok for meg å trappe litt ned etter hvert, og kan godt tenke meg å jobbe deltid om de fortsatt har bruk for meg. En forutsetning er selvfølgelig at helsa holder. Dette er et krevende, fysisk yrke. Og ikke helt risikofritt, sier han.

Å snakke om skader, liker ikke Helge.

– Nei, bank i bordet. Jeg har foreløpig ikke vært utsatt for noe alvorlig, og det har aldri vært så galt at jeg ikke har kunnet kjøre videre. Men det har blitt noen runder på legevakta med sår som må sys, blant annet etter at en stut slang meg opp i taket. Slike farlige situasjoner kan lett oppstå, derfor har jeg alltid en strategi på hvordan jeg kan komme meg unna dyrene.

Nøyaktig klokken 18.00 svinger Helge inn på gårdsplassen der lastebilen skal parkeres, det er like mørkt som da han startet 12 timer tidligere. Tripptelleren viser at vi har rullet 54 mil. Sjåføren konkluderer med at han har hatt nok en fin dag på jobb.

– På en repøvelse i forsvaret var det en gang en leder som sa til meg at man kommer langt med smil, stil og smidighet. Det er også min erfaring, har man ikke humøret, blir ingenting gøy. Å være dyrebilsjåfør er som sagt en livsstil, en livsstil jeg trives veldig godt med, avslutter han.