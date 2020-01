– Svinepest i Tyskland vil ikke gi merkbart prisfall

Afrikansk svinepest har som kjent spredt seg til en lang rekke europeiske land, og ikke minst har den rammet kinesisk svineindustri knallhardt. Siden det første utbruddet i gigantlandet i august 2018, er 1,2 millioner griser slaktet. I vinter ble sågar smittede griser levende begravd i Beihai.

I kjølvannet av svinepest-krisen, har Kina begynt å støvsuge det europeiske markedet for svinekjøtt. Ikke minst har Kina mottatt mye dansk svinekjøtt. Et stort spørsmål er hva som på sikt vil skje med prisene på svinekjøtt i ulike deler av Europa. Men den tyske "slakterikongen" Clemens Tönnies, som også eier danske Tican, er ikke bekymret for prisfall.

Annonse

– Situasjonen er ikke helt enkel. Danskene eksporterer nå så godt som ingenting til Europa, de har fullstendig konsentrert seg om Kina – slik som spanjolene og hollenderne. Derfor regner jeg det ikke med et for graverende eller overhodet merkbart fall i prisene om den afrikanske svinepesten skulle bryte ut her, sier Tönnies i et intervju med tysk presse, melder danske dandbrugsavisen.dk fredag.

Avisen påpeker at en av de store usikkerhetsfaktorene nå, hva angår svinepest i Tyskland, er om kineserne vil gå med på kun å lukke for import fra den mindre delen av Tyskland som eventuelt måtte bli rammet av dyresykdommen. Tönnies-gruppens konsernsjef, Andres Ruff, forteller at det nå pågår forhandlinger med Kina om dette spørsmålet. Gjenstand for forhandlinger er også spørsmålet om det er aktuelt å differensiere mellom husdyr og villsvin når man skal avgjøre hvor alvorlig et utbrudd må være for at lukking av import skal være aktuelt.

Tönnies har de siste månedene fått kritikk fra tyske pølseprodusenter for å ha økt eksporten for mye, og dermed presset opp prisene i Tyskland. Dermed kan det igjen, ifølge avisen, bli mangel på svært mange tyskeres kanskje aller kjæreste matrett: Pølser.