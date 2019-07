Svinebønder hetses etter dokumentaren

– Vi har fått 5-10 henvendelser. Men vi vet erfaringsmessig at bønder ikke er den yrkesgruppen som kommer springende og sier at ting er vanskelig. Underhånden har jeg fått vite at også flere svinebønder har beskrevet det samme, forteller fagkoordinator HMS Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) til Bondebladet.

Kritiserer fordi de er svinebønder

Henvendelsene om hets er kommet under NLR-rådgiveres besøk hos svinebønder. Hetsen skjer på sosiale medier, men svinebønder er også blitt oppringt – i enkelte tilfeller anonymt.

Bare det å jobbe i svinenæringa kan bli gjenstand for hets:

– Folk er ubetenksomme, og henvender seg også direkte til svinebønder. Folk snakker nedlatende om dem fordi de driver med gris, forteller Arnes.

Det var P4-nyhetene som først omtalte saken. Til kanalen forteller han at det er høy terskel for en bonde å kontakte NLR om slikt.

– Når de først ringer til oss, så er det svært alvorlig, sier Arnes til P4-nyhetene.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå

Hets og drittslenging har også rammet barn av svinebønder.

– Hva slags hjelp eller råd gir dere til disse bøndene, Arnes?

– Vi har et system hos oss, og kan tilby hjelp gjennom våre samarbeidende bedriftshelsetjenester om problemet er stort. Ett råd kan være ikke å lese alt som står i kommentarfeltene. Bonden bør prøve å heve seg over det, sier han til Bondebladet.

Arnes legger til at svinebønder er hardtarbeidende folk som gjør alt de kan for at grisene skal ha det så godt som mulig. Da føles det urettferdig å bli stigmatisert, påpeker fagkoordinatoren.

– Kunnskapsformidling sentralt

– I kommentarfeltet til Landbruk24s sak om samme tema, skriver en svinebonde at vedkommende, til tross for produksjon av frilandsgris, fortsatt stemples som en dyremishandler, fordi bonden har gris av økonomiske interesser og fordi grisene blir slaktet. Hvordan skape en mindre polarisert debatt om dyrevelferd, og forsøksvis nærme seg mer en felles virkelighetsforståelse av hva matproduksjon faktisk innebærer?

– Jeg tenker at god kunnskap ut til den vanlige mann og dame er viktig. Kunnskap ut til folk, er en kontinuerlig prosess. Verden rundt oss forandrer seg. Men jeg vil legge til at svinebønder også har fått mange støtteerklæringer etter doumentaren.