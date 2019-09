Streiken i Felleskjøpet Agri er slutt

– Spekter og Felleskjøpet er fornøyd med at vi i kveld med Riksmeklerens hjelp har kommet fram til en forhandlingsløsning med YS/Negotia, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter i en pressemelding.

352 ansatte i Felleskjøpet Agri har streiket siden tirsdag i forrige uke. Felleskjøpets fabrikk på Kambo, som daglig produserer rundt 700 tonn kraftfôr på ordre, ble sterkt berørt av streiken.

Løsningen innebærer at Negotias medlemmer får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent per 1. april 2019, noe som er på linje med det resten av de ansatte i Felleskjøpet har fått, og i tråd med normen fra frontfaget.

– Med tanke på dyrevelferden og Felleskjøpets kunder, er vi fornøyd med at streiken er over, og at vi nå kan komme tilbake i ordinær drift. Vi gleder oss til å se alle våre kollegaer tilbake på jobb i morgen, og ser også fram til et godt samarbeid med alle de ansattes organisasjoner for å utvikle Felleskjøpet videre, sier konsernsjef John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet vil nå invitere alle organisasjonene i selskapet til en prosess for å avklare behovet for særavtaler etter overgangen til NHO Mat og drikke.

– Denne prosessen ønsker vi å starte så raskt som mulig, sier Ulvan.