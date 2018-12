Støtter pelsdyrbønders søksmål mot staten

Regjeringens forslag om å lovfeste et forbud mot pelsdyrnæringa – en lovlig næring – har skapt svært sterke reaksjoner. Fem pelsdyrbønder har nå gått til søksmål mot staten som følge av regjeringens beslutning. Norges Bondelag støtter opp om dette søksmålet.

Vil støtte bøndene økonomisk

– Søksmålet mot staten fra fem pelsdyrbønder er viktig for alle som driver næringsvirksomhet. Vi gir dem vår fulle støtte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i en pressemelding torsdag.

Han legger til at det er viktig å få prøvd denne beslutningen juridisk.

– Vi i næringa må støtte pelsdyrbøndene både økonomisk og på annen måte som kollegaer. Dette er en viktig prinsipiell sak som Bondelaget vil støtte økonomisk. Vi er også glad for de initiativ som nå også tas av andre støttespillere til næringa, sier Bartnes.

Annonse

Det siste initiativet, er at det er blitt startet opp kronerulling for de fem pelsdyrbøndene som har gått til kamp mot staten. Torsdag kveld var det samlet inn 47 600 kroner.

Pengene skal dekke saksøkernes saksomkostninger i forbindelse med søksmålet – et søksmål som for øvrig er initiert av Anna Brustad Moe, kona til Sp-nestleder Ola Borten Moe.

– Total mangel på forutsigbarhet

Det politiske bakteppet for søksmålet, er at Venstre på bakrommet på Jeløya fikk med seg regjeringen på å avvikle pelsdyrnæringa. Det skjedde ett år etter at den daværende Høyre- og Frp-regjeringen hadde besluttet det motsatte: En bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa. I mellomtiden hadde pelsdyrbønder innrettet seg etter en rekke nye dyrevelferdskrav og foretatt store investeringer her.

– En slik total mangel på forutsigbarhet er en katastrofe for dem det gjelder, og kan skape usikkerhet for andre næringer også utenfor landbruket, uttaler Bartnes.

Olav Haugen fra Lærdal i Sogn og Fjordane er en av de fem pelsdyrbøndene som står bak søksmålet. Han er klar på hva som står på spill:

– Vi taper livsverket vårt. Jeg har brukt hele livet på å bygge opp min egen arbeidsplass. Pelsdyr er det enaste jeg kan drive med. Jeg får problem med å betale ned på lånet mitt. Jeg er 42 år og uten utdanning. Da får jeg ikke jobb som dekker lån, forteller han til NRK Sogn og Fjordane.