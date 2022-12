Storbritannia rammet av historisk stort fugleinfluensa-utbrudd

Utbruddet er landets største noensinne, skriver Reuters.

I forbindelse med julesesongen slaktes det opp mot 1,3 million frittgående fugler i Storbritannia hvert år.

– Vi har sett at rundt 600 000 av disse frittgående fuglene er direkte rammet, sier Richard Griffiths, sjef for britenes bransjeorganisasjon for fjærkreprodusenter.

Den totale kalkunproduksjonen i forbindelse med den britiske julesesongen består årlig av opp mot ni millioner kalkuner. Én million av disse har enten dødd av sykdommen eller blitt avlivet som følge av fugleinfluensa-utbruddet, forklarer Griffiths.

Han sier det er uklart hvordan dette vil påvirke prisene på kalkun og gås i julesesongen, og at det er usikkert hvordan man vil kunne klare å dekke etterspørselen.