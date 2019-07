Starter AS for å produsere mer frukt

Fosshagen ser lyst på mulighetene for å levere mer norsk frukt, og prisene har steget år for år. Men han har èn stor bekymring: Kornprisen.

– Bønder som driver med korn må få bedre betalt. Jeg er bekymret over at store jorder på Østlandet tas i bruk til frukt. Vi får bra pris i dag, men hvis det kommer for mye frukt i markedet vil prisen snu. Her i Sogn er det mye brattlendte jorder hvor vi ikke har andre muligheter enn å dyrke frukt, sier han.

Har tro på Celina

Han har epler, plommer og pærer, og snakker varmt om Celina, pæresorten som er framforedlet hos Graminor på Hermansverk, noen kilometer borti veien. Han høstet Celina for første gang i fjor, og fikk litt avling med store, fine pærer. Han plantet 600 Celina-trær i 2015, og forventer ei avling på 3 tonn per dekar i år, hvis været ikke byr på store overraskelser framover.

Frukthøsten 2019 (Resultat 2018 i parentes) Epler kl. 1, tonn 7.802 (7.469) Rød Aroma 1.991 (1.806) Summerred 1.627 (1.706) Discovery 1.485 (1.222) Pærer 302 (487) Celina 133 (30) Ingeborg 97 (268) (Kilde: GPS, prognose per 1. juli)

Det ser bra ut i år, etter fint vær under blomstringa i våres. Så kom kaldere vær, men det gikk ganske bra. Nå vil fint vær framover gjøre godt. Terje regner med å starte eplehøsten med Discovery i slutten av august.

Epler hovedproduksjon

Plommearealet er på 10 mål, med Opal som hovedsort. Den brukes også i bestøving av andre sorter. Men det er epler han satser tyngst på fordi det gir mest tonnasje. Discovery og Summerred er hovedsorter, men han har også noe Gravenstein og Aroma.

– Summerred gir 3,5 tonn per dekar i et normalår, og det er bra! Discovery gir ca. 3 tonn, men er litt beder betalt. Den sene sorten Aroma har jeg ikke så mye av fordi jeg vil ha jakte på høsten.

– Jeg prøver også å strekke plomme- og eplesesongen for å unngå å leie inn flere plukkere enn nødvendig. Jeg har to faste plukkere fra Latvia, i tillegg til god hjelp fra min far. Den mest erfarne plukkeren har vært her i 11 år, og begge har ei anstendig lønn. De bor gratis i eget hus, med strøm og internett inkludert, og kommer tilbake år etter år fordi de trives, sier Terje.

Han har 7.000 frukttrær på 45 dekar, og fornyer kontinuerlig. Neste år skal han plante 500 Discovery-trær. Når trærne nærmer seg 20 år er det på tide å bytte dem ut.

Planen er å plante ytterligere 1.600 trær Celina og 1.100 trær Discovery i regi av det nystartede aksjeselskapet i 2020. Dette skal plantes på lettstelt areal med god jord. Selskapet ser ikke vekk fra at det vil bli flere leieteiger som skal plantes ut om tilgangen er der.

Må være til stede

– Hva er suksesskriteriene for å lykkes med frukt?

– En må være tilstede! Det er en del hobbybønder, noe jeg også har prøvd selv da jeg jobbet som avistrykker fram til 2011. Da sa jeg opp jobben. Frukt er en livsstil og krever fullt fokus.

Jeg er bekymret over at store jorder på Østlandet tas i bruk til frukt

– Vi må være på forskudd med sprøyting, middelet som brukes forebyggende er også billigere. Dryppvanning med mulighet for gjødsling bidrar også til de gode resultatene. Tilgangen på vann er god, derfor ble det gode avlinger til tross for tørken i fjor også. Vanligvis vanner jeg hele frukthagen to timer hver dag.

– Jeg har et middels vestlandsbruk, og ligger helt i toppen på avlinger per daa. Det skyldes at jeg er til stede når noe haster og sjelden havner bakpå, sier han.

– Har du vurdert nett over trærne?

– Nei, her har det ikke haglet på over 25 år.

Plommer i bratta

Frukthagen, som strekker seg fra garden og ned mot Sognefjorden, er bratt. Der det er for bratt for traktoren dyrker han plommer. I den verste bratta driver han riflesprøyting med slange fra sprøyta på traktoren, og gjødsler for hånd.

– Vi kan drive på sånne plasser så lenge helsa holder, sier Terje.

Fruktdyrking er helårsgesjeft. Nye trær plantes med topp- og bunnstreng, som dryppslangen henger i. For eks. Discovery plantes med 80 cm. mellom trærne, så arealet utnyttes godt.

Butikker må skjerpe seg

Terje Fosshagen leverer til Bama gjennom det lokale fruktlageret Sognefrukt SA. Han tror på markedet og mulighetene for inntjening framover, selv om det etter hans mening er for mye import i den norske sesongen.

– Folk vil ha frukt, og spør etter norsk. Men presentasjon og behandling i butikk kan bli bedre. Det er trasig for oss som gjør så godt vi kan å se hvor ukyndig frukt blir behandlet enkelte steder. Hos produsent skal plommene være på kjøla i løpet av to timer, men i butikken går plommene rett ut i 25 grader. Vi har en jobb å gjøre med å lære opp butikkfolk, slår fruktprodusenten fast