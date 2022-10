Stabile tall for FK Agri

Det er i kvartalet omsetningsvekst innenfor alle forretningsområder i morselskapet. Høy aktivitet og stabil drift sikrer driftsresultat før avskriving (EBITDA) på linje med fjorår.

Generell prisvekst, kombinert med den gode kornhøsten og høyere kornpriser, øker arbeidskapitalen, skriver FK Agri.

Konsernets omsetning øker med 602 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2021 og endte på 4 786 millioner kroner i tredje kvartal.

Omsetningsøkningen kommer i hovedsak fra landbrukssegmentet og Cernova. Innenfor detaljhandel og i maskindivisjonen har det også vært omsetningsvekst.

– Svært fornøyde med EBITDA

Driftsresultat før avskriving (EBITDA) for tredje kvartal endte på 132 millioner kroner, det er en nedgang på om lag 10 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Nedgangen i resultat kommer i hovedsak fra detaljhandel hvor lønnsomheten er noe ned i begge land tross omsetningsvekst. Omsetningsøkningen i maskin bidrar resultatmessig positivt.

– Vi er svært fornøyde med at EBITDA i kvartalet er på samme nivå som fjoråret. Til tross for krevende markeder og rammevilkår, har folka våre lykkes med å skape stabil drift, høy aktivitet og gode resultater i perioden, sier konsernsjef i FK Agri, Svenn Ivar Fure.

Vekst innenfor detaljhandel

Konsernets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige opplevde sterk vekst gjennom 2020 og 2021. Tidligere i år har det vært en nedgang i detaljhandelsvirksomheten, men i dette kvartalet er det igjen vekst i begge markeder.

Stor økning i kapitalbehovet

En god kornhøst på Østlandet har gitt mye korn på lager. For Felleskjøpet sikrer dette god tilgang til korn for egen kraftfôrproduksjon, og for videresalg fram til neste kornhøst. Importbehovet vil bli redusert, og dette er positivt, skriver FK Agri.

Det høye kornvolumet, i kombinasjon med høyere kornpriser, har imidlertid gitt en betydelig i økning i kapitalbehovet. Kornhøsten, sammen med prisøkninger, gir et varelager ved utgangen av perioden som er om lag 1 milliard kroner høyere enn på samme tid året før.

– Vi oppfordret bøndene til å så mathvete, på samme tid som vi reduserte noe av værrisikoen ved å øke proteinprisingen for fôrhvete. Det er gledelig å se at korndyrkerne på Østlandet jevnt over fikk god uttelling for å ta risiko, og at det ser ut til å bli ny rekord for norskandel i mathvete. På samme tid har det vært et krevende år for de i sør, som ikke fikk nok regn, og for de i Midt-Norge, som fikk for mye regn og for lite varme. De høye kornvolumene øker kapitalbehovet vårt, men vil redusere importbehovet fram til neste kornhøst. Det er positivt i en tid verdens matvareforsyning er under press, sier Fure.

Godt traktorsalg

Totalmarkedet for traktor i Norge økte med 2,5 prosent de tre første kvartalene i 2022. Felleskjøpet er hittil i år markedsleder med 23,2 prosent markedsandel for John Deere. Ordreinngangen og omsetningen var god i kvartalet.