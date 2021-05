Sp: Regjeringen svikter norsk matproduksjon

Senterpartiet mener Stortinget må gå inn og ta ansvar etter at bøndene brøt jordbruksforhandlingene med staten.

– Regjeringens manglende vilje til å prioritere norsk matproduksjon er sterkt beklagelig. Det er derfor forståelig at jordbruket varsler brudd i årets jordbruksoppgjør, sier leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

Bøndene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjorde det klart torsdag at de er så misfornøyd med regjeringens tilbud til årets oppgjør, at de ikke vil møte til forhandlinger.

Dermed går oppgjøret direkte videre til Stortinget, som må ta stilling til hva de norske bøndene skal få betalt.

– Når regjeringen og statsministeren svikter norsk matproduksjon, så må Stortinget ta ansvar for å få på plass et skikkelig jordbruksoppgjør. Den jobben er Senterpartiet klar til å lede an, sier Pollestad.