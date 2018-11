Smøla Produksjonslag fikk BU-prisen i Møre og Romsdal

Smøla Produksjonslag SA, er et medlemseid samvirkeforetak bestående av tolv gårdbrukere. Sammen produserer og leverer de kanskje noen av Norges mest smakfulle gulrøtter, Smølagulrot. I dag blir bedriften hedret med bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal.

– Prisen gjenspeiler at vi har gjort mye riktig de siste åra. Dette er en inspirasjon for oss og vårt videre arbeid med å produsere grønnsaker av høy kvalitet, sier styreleder Odd Harald Soleim i en pressemelding.

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket blir hvert år delt ut av Innovasjon Norge og skal gå til en vellykket bedrift eller næring som tar utgangspunkt i bygdenes og landbrukets ressurser.

De fylkesvise vinnerne mottar 50 000 kroner hver, og kjemper om den nasjonale prisen og prispengene på 250 000 kroner.

På smakstoppen

Fagekspertene i Matmerk har konkludert med at gulrot fra Smøla er blant de aller mest smakfulle som dyrkes i Norge.

– Her har driftige bønder slått seg sammen og etablert et miljø der stadig nye metoder og sorter dyrkes frem til glede for matglade nordmenn. Gulrot fra Smøla kjennetegnes ved at den er saftig, søt og knasende sprø, sier Steinar Johnsen i Innovasjon Norge

God omsetning

Bøndene har i flere år gjennomført innovative prosjekter. Sammen har de investert i nye pakkelinjer. Utvikling av emballasje og det grafisk uttrykket har også blitt videreutviklet.

I fjor bygde de driftige bøndene et nytt kjølelager, som gjør kapasiteten større og nå er på totalt 2200 tonn – en dobling og økning på 1100 tonn.

Den stadige utviklingen har hatt utslag på bunnlinjen i fjor hadde selskapet en omsetning på rundt 20 millioner kroner og leverer nå varer i hele Møre og Romsdal fylke. Det er bøndene selv som står bidrar med pakking og sortering, i tillegg har selskapet en fast ansatt i tillegg til daglig leder.

– Smøla Produksjonslag SA og produksjonsmiljøet på Smøla viser nok en gang at samarbeid er et viktig element for å lykkes, sier Bjarne Øygard i Innovasjon Norge.