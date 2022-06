SMB-sjef: – Skandale med nei til kutt i drivstoffavgifter

– Det er med sjokk og vantro vi registrerer at regjeringen ikke velger å gjøre noe med avgiftene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Ikke minst med tanke på de historisk høye drivstoffprisene vi ser nå, sier direktør i SMB Norge (små og mellomstore bedrifter) Jørund Rytman, i en pressemelding.

Han viser til at norsk næringsliv er på vei ut av den største økonomiske krisen siden krigen, og at de fremdeles er sterkt preget av ettervirkningene. Samtidig opplever vi nå historisk høye kostnader, med økte strømpriser, og en stigende rentebane.

– Jeg mener dette rett og slett er en skandale. De små og mellomstore bedriftene blør mer enn noen gang, og det er underlig at regjeringa ikke velger å følge eksemplene vi har sett i andre sammenlignbare land, hvor myndighetene har valgt å gi lettelser på dette området, sier Rytman.

Sp går bort fra løfter

Direktøren er også skuffet over at Senterpartiet (Sp) går vekk fra sine løfter om å å bidra til å holde drivstoffprisene nede.

– Sp har vært svært tydelige på at de ikke ønsker å sitte i regjering dersom drivstoff prisene blir over 20 kroner. Det er skuffende at de ikke satte foten ned nå, mener Rytman.

NAF: – Svikter bilistene

Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i Norges Automobil-Forbund (NAF), er også skuffet over at regjeringa ikke leverer noen tiltak mot de skyhøye drivstoffprisene i sitt reviderte nasjonalbudsjett.

– De svikter bilistene, skriver NAF i en pressemelding.

– Store deler av drivstoffprisene er avgifter, så dette kunne regjeringa og SV gjort noe med om de ville, sier Handagard.

NAF skriver at de har foreslått en tiltakspakke som vil få ned belastningen på bilistene. Organisasjonen mener regjeringa burde følge andre land i Europa, som har iverksatt tiltak mot de galopperende prisene.