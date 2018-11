Slutter som statssekretær i LMD

Fredag skiftet regjeringen tre statssekretærer. En av dem er Hanne Maren Blåfjelldal (Frp), fra Valdres i Oppland. Hun har vært statssekretær for alle de tre siste landbruks- og matministrene (alle fra Frp): Først Sylvi Listhaug, deretter Jon Georg Dale og nå Bård Hoksrud.

– Då eg starta som statssekretær i Landbruks- og matdepartementet 16. oktober 2013, trudde eg neppe eg skulle bli her så lenge. Eg har vore med å gjere Noreg litt meir liberalistisk og hatt mykje moro i lag med tre ulike statsrådar. Å opne opp for gardssal av sider, satsing på lokalmat, styrking av ordningar for husdyrproduksjon i område som bruker utmarka og liberaliseringer av konsesjonslova er nokre av sakene vi har fått til, skriver Blåfjelldal på sin Facebookside.

Hun erstattes av Rikard Gaarder Knutsen (24, Frp). Han har blant annet vært politisk rådgiver i det samme departementet han nå blir statssekretær i. I tillegg har 24-åringen vært kommunestyrerepresentant i hjemkommunen Røyken, og leder i Buskerud FpU.

Tilbake i 2015 ble Gaarder Knutsen, da 21 år gammel, intervjuet av avisen Klar Tale. På dette tidspunktet var Knutsen kandidat nummer én på Frps liste i Røyken kommune i Buskerud. Etter valget høsten 2015, kunne han bli en av Norges yngste ordførere – ja, kanskje sågar den aller yngste.

– Jeg er klar til å ta dette ansvaret. Jeg ser på det som en stor tillit om jeg skulle bli valgt, sa Knutsen til Klar Tale den gang.

Slik gikk det imidlertid ikke. Avisen tok opp hans unge alder, som har skapt reaksjoner.

– Det er folk som sier jeg er for ung. At jeg mangler erfaring. Men jeg har vært aktiv i partiet siden jeg var 15 år gammel. Jeg har fulgt med, deltatt og lært mye. Nå jobber jeg ved hovedkontoret til Frp i Oslo, sa 21-åringen, som også er utdannet som bilmekaniker.

Nå blir Gaarder Knutsen, som er blitt 24 år, Hoksruds høyre hånd.