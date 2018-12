Skal bygge 795 studenthybler i massivtre

Dette blir trolig verdens største studentboligprosjektet i massivtre, skriver Veidekke. Oppdraget er verdt 497 millioner kroner eksklusiv mva.

Skal stå klare i 2020

Studentboligene skal stå klare til å huse nye studenter ved studiestart høsten 2020.

– I 2012 startet vi og Veidekke byggingen av de to første blokkene med studenthybler i massivtre i Norge, og det var begynnelsen på en bølge som har spredt seg over hele landet. Vi er stolte over å ha vært først, og at vi nå sammen skal ta nye gigantsteg for studentene og miljøet, sier administrerende direktør Einride Berg i SiÅs.

– Selv om finansieringen er avhengig av bevilgninger fra departementet, velger vi å skrive kontrakt nå for å sikre fremdriften og gjennomføringen av prosjektet. Vi håper å ha midlene på plass slik at Veidekke kan starte byggearbeidene til våren, legger han til.

Fra tre til syv etasjer

De åtte blokkene skal til sammen romme 795 hybelenheter, fordelt på en kombinasjon av familieleiligheter, parleiligheter, store og små bokollektiver samt «enkletter» der alt er samlet i ett rom.

Blokkene får fra tre til syv etasjer, i tillegg vil flere av dem få kjeller eller underetasje med boder, sykkelparkering, tekniske rom og driftsarealer for SiÅs.

Stor miljøgevinst

– Massivtre halverer CO2-utslippet fra materialbruk sammenlignet med bæresystemer i stål og betong, sier distriktsleder Rune Andersstuen i Veidekke.

– Det er dermed en de beste og raskeste måtene vi kan redusere et byggs klimagassutslipp. Veidekke har hittil bygget 1 400 slike studentboliger fem steder i Norge, og gleder oss til å fortsette her på Ås. Vi er ydmyke for den store oppgaven som står foran oss, og takker SiÅs for tilliten, legger han til.