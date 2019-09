Selger unik landbrukseiendom til 20 mill

Like utenfor Moelv sentrum, ligger idylliske Fjelstad gård. Den har Eiendomsmegler1 lagt ut til salg, med en prisantydning på nær 19,8 millioner kroner. Omkostninger medregnet, er totalprisen oppe i nærmere 20,3 millioner.

Eiendommen er stor og staselig, med totalt 2 664 dekar. 715 dekar er dyrket mark, og 1 907 dekar er produktiv skog – hvorav 545 dekar er benyttet og utleid til golfbane.

Fjelstad gård er i realiteten tre gårder som er slått sammen til én driftsenhet: Nordre, Nedre og Østre Fjelstad. I tillegg til størrelsen, kan eiendommen skilte med en lang kulturhistorie. Den har nenlig vært i samme slekt i hele åtte generasjoner, ifølge visningsannonsen på Finn.no

Forventer bud i nærmeste fremtid

Eiendomsmegler MNEF, ved salgsleder og fagansvarlig Næring Steinar Engelbakk, melder om god interesse for prakteiendommen.

– Det har vært ganske mange interessenter, og vi jobber konkret med flere av dem. Det har vi gjort både før og etter sommerferien. Og vi forventer at det vil konkretisere seg noen bud om ikke altfor lang tid, forteller Engelbakk til Bondebladet.

Interessentene er både lokale og folk fra helt andre geografiske områder. Flere av interessentene har vært på søken etter en større landbrukseiendom, opplyser salgslederen.

Noe aktivt gårdsbruk i tradisjonell forstand er ikke dette. Skogen forvaltes av en lokal skogsentreprenør, og mye av arealet er som leid ut til en golfklubb. Produksjonsdyr har det ikke vært på gården siden 1980-tallet, ifølge Engelbakk.

– Hvorfor blir eiendommen solgt nå?

– For så vidt er det som hos alle andre gårdsbruk som nå legges ut for salg: De etterkommende generasjonene har ikke den samme interessen for å overta. Kanskje ønsker eieren også å ha en enklere bygninngsmasse å forholde seg til på eldre dager. Det er en tendens i markedet at det ikke lenger er noen automatikk i at de odelsberettigede ønsker å overta etter at foreldrene er "ferdig" med gården, utdyper salgsansvarlig.

Dyrest hittil: 80 mill

Eiendommen er konsesjonspliktig med bo- og driveplikt. Men selve driveplikten blir noe annerledes i dette tilfellet, all den tid så mye av arealet er leid ut til en golfklubb.

– Prisantydning er på 19,8 millioner. Hvordan er prisutviklingen på landbrukseiendommer i Innlandet for tiden?

– Det er solgt eiendommer i Innlandet for høyere summer enn denne, og da eiendommer med et mindre jordbruksareal. Den dyreste landbrukseiendommen i Innlandet, herunder hele Hedmark fylke, har gått for drøyt 80 millioner. På den eiendommen var det mye utmarksareal. På Fjelstad gård, forventer vi bud i nærheten av prisantydning.

God betalingsvilje

Av landbrukseiendommer som har en mer "normal" størrelse, ble det i sommer solgt en eiendom på Løten for 25-26 millioner, opplyser Engelbakk. I Oppland er det solgt noen landbrukseiendommer for godt over 10 millioner.

– Vi ser en god betalingsvilje for den riktig beliggende eiendommen. De omsetningsverdiene vi ser nå, hadde man ikke for fem-ti år siden. Jeg mener markedsprisen på landbrukseiendom følger prisutviklingen i samfunnet for øvrig, men beliggenheten varierer veldig fra landbrukseiendom til landbrukseiendom. I Innlandet kan man kjøpe en eiendom som ligger ved en av mjøsbyene, med en pris deretter, eller man kan kjøpe en eiendom som ligger langt ute i periferien – for en billigere penge.