Selger hele dyret til sluttbruker

Av de 13 oksekalvene som i sommer beiter på Vaset i Røn, kan du nå få kjøpe ditt eget dyr. Når den er klar for slakt, er det opp til hver enkel hvordan en vil tilberede oksen. Nils Torstein Hermundstad som er daglig leder av bedriften ØkoNils, har avtale med både Nortura og Reboli for videreforedling. Ideen fikk han på stølen da han betraktet oksene sine mens de beitet i det vakre og ville landskapet.

Utnytter hele dyret

- Dette er kvalitetskjøtt fra Valdres av frittgående skotsk høylandsfe. Hvis en familie kjøper en okse, kan de planlegge hvordan de selv kan utnytte dyret på best mulig måte. En kan ta ut hvilke stykkningsdeler en ønsker, og få laget ferdige kjøttdeler som kjøttdeig, pølser, hamburgere og kjøttkaker. På den måten går ingenting av dyret til spille, sier Hermundstad.

I tørkerommet på stølen har Hermundstad egenprodusert kurv fra Valdres. Dette er urøykt spekepølse som er laget i samsvar med gamle tradisjoner.

- Den tørkes naturlig og er laget for å konservere kjøtt og innmat som ikke ble utnyttet på annen måte etter haustslaktinga på gårdene. Denne kurven er laget av blant annet skotsk høylandsfe, og har blitt svært ettertraktet, forteller bonden.

Gir ikke kraftfôr

I flere år har ØkoNils laget ulike produkter av skotsk høylandsfe. I dag har han nærmere 50 dyr som beiter ute hele året. Om sommeren går de oppe i fjellet, og kommer ned igjen i oktober.

– De får bare gras om vinteren, og ikke noe kraftfor. Dette gjør at dyra vokser langsomt og naturlig, sier Hermundstad, som er svært opptatt av dyrevelferd.

For han er det viktigste at dyra trives og har det godt, slik at de unngår stress. Spesielt gjelder dette drektige kuer, som kalver i utmarka.

Oksekalvene selger ØkoNils direkte til forbruker. Han inviterer opp de som ønsker å kjøpe til stølen hans på Vaset.

– Det er førstemann til mølla, sier Hermundstad.

I praksis vil det fungere slik at når oksen er moden for slakt i september/oktober, vil dyret få et navn og nummer, og går derfra videre fra Nortura til Reboli.

Så er opp til hver enkel hva produkter de vil lage, avslutter Hermundstad, som også har fått utsalg av produkter på Joker Tyinkrysset.