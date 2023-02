Seks personer døde på jobb i jordbruket i 2022

Arbeidstilsynet presenterte nylig tallene for arbeidsskadedødsfall i 2022, i fjor døde 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Tallet er noe lavere enn i 2021, da 31 arbeidstakere døde på jobb, men er på samme nivå som de siste fem årene.

– Selv om vi ser en nedgang i antall arbeidsskadedødsfall fra 2021 til 2022 er antall arbeidsskadedødsfall i norsk landbasert arbeidsliv fortsatt for høyt. Hvert arbeidsskadedødsfall er ett for mye, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Jordbruk peker seg ut

Det er tre næringer som peker seg ut når man ser på arbeidsskadedødsfallene i 2022, og det er bygge- og anleggsvirksomhet (8 dødsfall), transport og lagring (7 dødsfall) og jordbruk (6 dødsfall).

Tallet på omkomne i jordbruksnæringen er på samme nivå som de foregående årene, med fem omkomne i 2021 og seks omkomne i 2020. I alle ulykkene var den omkomne alene da ulykken inntraff, uten vitner til hendelsen.

Tre av ulykkene skjedde i forbindelse med bruk av maskiner eller kjøretøy (rundballepresse, jordfres og traktor), mens de tre øvrige ulykkene skjedde i forbindelse med dyrestell, arbeid i silo og fall ved arbeid i utmark.

De eldste mest utsatt

Arbeidstilsynet ser at det fortsatt er de eldste i arbeidsstokken som er mest utsatt for å omkomme på jobb. 12 av 28, altså 43 prosent, av de som omkom på jobb i 2022 var over 55 år. Til sammenligning utgjør arbeidstakere over 55 år i vel 20 prosent av alle sysselsatte i Norge. Dette viser at gruppen er overrepresentert når det gjelder arbeidsskadedødsfall.

Antall og andel arbeidsskadedødsfall i aldersgruppen 25 til 39 år har gått betydelig ned i 2022, etter en jevn økning siden 2017. Mens det var 10 arbeidsskadedødsfall i aldersgruppen 25 til 39 år i 2021, omkom seks arbeidstakere i denne aldersgruppen på jobb i 2022. Gjennomsnittet for årene 2017 til 2021 for aldersgruppen er sju arbeidsskadedødsfall per år.