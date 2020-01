Reime Agri konkurs

Reime Produkter har slått seg konkurs, skriver Dagsavisen Roganytt. Retten la til grunn selskapets opplysninger, og kom frem til at de ikke ville være i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Reime Produkter er Reime Agri og Reime Nofatek. Førstnevnte leverer utstyr til landbruket, sistnevnte til næringsmiddelindustrien.

Bondebladet har forsøkt å komme i kontakt med selskapet, men har foreløpig ikke fått svar.

– Selskapet som sådan er ferdig. I teorien kan det gå til andre, som påtar seg gjelden. Vi vil nå se på muligheten til å selge det til en produsent som kan drive det videre. Da vil vedkommende ha en komplett infrastruktur, med produksjonslinjer og ansatte, sier advokat Fredrik Bie. Han er oppnevnt til bobestyrer.

Reime Agri ble for en tid siden mye omtalt i forbindelse med at mange sauegulv de hadde lagd kollapset. Bie sier imidlertid at det ikke er direkte årsak til konkursen.

– Utgangspunktet i dag er at det ikke er det. Jeg fikk situasjonen i dag, og det er mye å sette seg inn i. Men de fikk en kolossal kostnad, som de forsøkte å rydde opp i den gang. Det kostet betydelig, men om det er en sammenheng, vet jeg ikke.

– Jeg håper å selge det til en investor, så folk kan beholde jobbene, produksjonen gå som før og få inn penger til kreditorene, sier Bie videre.

– Er det sannsynlig at salget vil dekke gjelden?

– Nei, det er sjeldent vi får til. Veldig mye av eiendelene er pantsatt til banken. De får betalt før noen andre.

Han understreker at salget bør skje raskt, for at det skal være mulig å få til.

– Du fikk oppdraget i dag, men har du allerede blitt kontaktet av mulige kjøpere?

– Jada, men ikke seriøse investorer. Det er en bedrift som har slitt en periode, og det har vært en dialog med mulige investorer tidligere. Det har ikke vært mulig å få til.

– Mister de ansatte jobben?

– Både ja og nei. Boet vil ikke overta arbeidsgiveransvaret, men det er masse nøkkelpersoner. Derfor er det viktig at et salg skjer raskt. Boet håper at alle beholder jobben.

Reime Produkter eier en aksjepost på 26 prosent i Reime Landteknikk. Sistnevnte er et eget selskap, som ikke inngår i denne konkursen.