Redusert buffersone mot vann neste år

Fra neste år vil Mattilsynet la bønder bruke sprøytemidler nærmere vann, forutsatt at de bruker avdriftsreduserende dyser. For bomsprøyter blir reduksjonen 50, 70 eller 90 prosent.

Forrige gang Bondebladet skrev om dette arbeidet var Mattilsynet innstilt på at hvert enkelt middel skulle vurderes individuelt, og det ser ut til å være løsningen vi har endt opp med.

Leif Johann Rugsland produserer grønnsaker, potet, korn og gras i Birkenes. Han driver i en dal, med bekker på alle kanter, og ser frem til å kunne redusere buffersonene.

– Da er vi med på like vilkår som danske og svensker, som vi konkurrerer med. Det er dette vi har kjempet for i mange år nå, vi har ikke skjønt hvorfor vi skal ta inn et EU regelverk men ikke dispensasjonene, sier han.

Det blir opp til produsenter av plantevernmidler å søke differensiert buffersone, og det vil stå på etiketten hva dette blir. Mattilsynet håper de første produktene kan komme i hyllene i mai 2020. Dersom det blir tidlig mai, mener Rugsland det kan holde for neste års drift.

– Det kommer helt an på vinteren, men såframt det kommer en normal vår trenger vi å begynne å sprøyte i midten av mai. Tidlig produsenter begynner sikkert før, sier han.

Avdriftsreduksjonen er godt dokumentert, med tester i vindtunnel i Tyskland. Flere EU land, blant dem Danmark, Finland og Sverige har allerede endret regelverkene sine for å ta høyde for nytt utstyr.

Danskene har lagt til grunn at alle plantevernmidler opptrer likt når de er blandet med vann i sprøyta, men det er ikke en løsning Mattilsynet bruker. De vil ha en individuell vurdering av hvert enkelt middel, men i en overgangsordning skal det brukes midlertidige avstandsgrenser på etiketten til allerede godkjente plantevernmidler. Disse vil bli satt ut fra en standardtabell, ikke beregnet ut fra preparatets egenskaper.