Raser mot Norgesgruppen – De aller rikeste i Norge er de som selger maten

Mittjessheim: – Situasjonen er uholdbar. Bøndene gjør jobben i fjøset, mens dem som eier Norgesgruppen blir rik på det, sier Martinussen til Romerikes Blad.

Tirsdag besøkte hun bonde Lars Egil Lauten på Kløfta, som opplevde at utgiftene økte med mer enn 30 prosent i fjor. Samtidig kjøpte nordmenn dagligvarer for 208,1 milliarder kroner, den nest høyeste summen noensinne.

Etter å ha servert sine gjester vafler og kaffe, ramset han opp de massive prisøkningene:

– Strømregninga har økt fra 121.000 kroner til 243.000 kroner, etter strømstøtte. Vannregninga har økt fra 17.000 til 68.000 kroner. Vi måtte bruke 400.000 kroner på gjødsel i fjor, 60.000 mer på diesel og dobbelt så mye på ammoniakk, sa Lauten.

Bekymret

Nestlederen i Rødt er bekymret for situasjonen til norske bønder, og frykter at mange vil måtte legge inn årene som følge av priskrisen.

– Jeg er bekymret fordi vi står i den mest alvorlige priskrisen siden 80-tallet, og vi vet at store deler av landbruket har levd på små marginer lenge. Da kan fort prisøkningene på strøm, drivstoff, gjødsel og kraftfor ende opp med å velte mange store lass, sier Martinussen.

I fjor fikk bøndene over 10 milliarder kroner av staten i jordbruksoppgjøret. Martinussen forventer at det blir minst like mye i år.

– Det handler om å få tatt igjen for økte kostnader og trappe opp inntektsnivået. Det er mange ganger slått fast at lønnsnivået til bønder er veldig mye lavere enn for arbeidsfolk i Norge generelt, og det er en uholdbar situasjon. Om vi skal kreve at folk skal jobbe døgnet rundt hele året, så må de ha en lønn å leve av. Det handler også om rekrutteringen til yrket, sier hun.

Ut mot Norgesgruppen

Stortingsrepresentanten for Akershus, som sitter i Finanskomitéen og har vært rådgiver i Miljødirektoratet, tror mange norske bønder er blant dem med lavest inntekt i Norge.

Annonse

– Det å kjempe mot inntektsforskjeller og å være opptatt av landbrukspolitikk henger for meg sammen, ikke minst når vi vet at de aller rikeste i Norge er de som selger maten som bøndene produserer. Det er urettferdig at det ikke er dem som gjør jobben i fjøset, men dem som eier Norgesgruppen, som blir rik på dette, sier Martinussen.

Hun sier at formuene på toppen i dagligvarebransjen er enormt store, og at kjedene tar det de tror folk tåler å betale. Som politiker strever hun med å forklare folk at Kiwi og Meny har samme eier, og det faktum at Norgesgruppen har en markedsandel på hele 44 prosent.

– Det er lettere for Kiwi å holde prisene nede, fordi Meny kan sette prisene mer opp på grunn av sin kundegruppe, sa 37-åringen under besøket på Kløfta.

Priskrise i 2–3 år

Martinussen forventer priskrise i 2–3 år til. Politikeren mener det er strømprisene som står bak mesteparten av inflasjonen, og jobber derfor for en nasjonal makspris på strøm.

– Rødt jobber fortsatt for en makspris på strøm, og synes det er helt vanvittig at regjeringen nekter å utrede hvordan det kan fungere. Vi trenger makspris for å sette stopp på inflasjonsspiralen vi har nå, for det som gjør alt dyrere er at strømmen er dyrere.

Bonde Lars Egil Lauten støtter kravet om makspris på strøm.

– Alle burde ha like strømvilkår, sier Lauten.

Svarer på kritikken

Norgesgruppen svarer slik på kritikken fra Rødt:

– Landbruket er en viktig bidragsyter til verdiskaping, bosetting i hele Norge og ikke minst sysselsetting. Våre kunder etterspør norske jordbruksprodukter og vi støtter derfor forslag og tiltak som bidrar til at norsk matproduksjon opprettholdes. Derfor var det også positivt at jordbruksoppgjøret i 2022 var rekordstort for å dekke inn kostnadsøkningene for bøndene. Det bidro til at matprisveksten ble lavere i Norge enn i landene rundt oss, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon i Norgesgruppen.

Rømmerud avviser påstanden om Kiwi og Meny, og sier at det er to separate kjeder som dekker kostnadene sine separat over sine respektive regnskap.

– Det er langt dyrere å drive en stor supermarkedsbutikk med bredt vareutvalg, ferskvaredisk og flere ansatte, enn en effektiv lavprisbutikk som Kiwi, sier han.