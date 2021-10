Rakk ikke å treske før flommen kom

I helgen var det mye vær i Sør-Norge, både i form av vind og nedbør. Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for store mengder regn i Innlandet, Viken, Østfold, Oslo, Vestfold og Telemark. I tillegg sendte NVE ut farevarsel om flom og jordskred på deler av Østlandet.

Og nedbøren kom.

På målestasjonen Ramnes Kile Vestre i Vestfold og Telemark ble det for eksempel fra onsdag til mandag målt hele 99,2 millimeter nedbør, på lørdag og mandag alene kom det 70,2 millimeter.

Sådde sent

Et par mil unna bor Erik Semb Roso. Han driver Eikenes gård på Vassås i gamle Hof kommune, og har 900 mål korn og oljevekster.

- Vanligvis har jeg det meste i hus på denne tiden, men i år hadde jeg et jorde hvor det ble påvist jordnematoder. Omtrent all havren jeg hadde sådd på dette jordet døde, og restene måtte sprøytes ned før jeg sådde på nytt. Den 9. juni sådde jeg bygg, forteller han.

Står under vann

Ettersom jordet ble sådd sent, modnet det også sent. Da Eikenesvannet gikk over sine bredder på grunn av de store nedbørsmengdene, var kornet fortsatt ikke tresket. Vannet krøp 30-40 meter innover jordet like ved gårdshuset.

- Vi pleier gjerne å ha noen høstflommer her, men ikke så tidlig. Jeg har likevel troa på at jeg skal få inn kornet. Det er ikke meldt så mye regn i dagene som kommer, så vannet trekker seg nok tilbake nå i løpet av noen dager, sier Roso.

Han regner med å treske kornet innen 14 dager.

- Den største ulempen med kornet når det har stått under vann, er at vannet drar med seg mye jord som fester seg i stråene. Derfor støver det veldig når vi høster det. Men alt i alt går det nok greit, jeg satser på vi får berga kornet, avslutter han.