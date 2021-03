Q-Meieriene er klinkende klare

Kristine Aasheim, styreleder i Q-meieriene AS

Prisutjevningsordningens hensikt er å sikre likhet og rettferdighet for alle melkeprodusenter i Norge, uavhengig av hvor du bor, hvilket meieri du leverer til og hva melka blir brukt til. Enkelt og krystall klart, nettopp hvorfor Q-Meieriene mener PU-ordningen er en god og viktig ordning.

Q-Meieriene har, siden starten for 21 år siden, støttet lojalt opp om PU-ordningen og betaler inn avgifter som er 100 millioner kroner høyere enn tilskuddene vi mottar for å øke konkurransen, hvert år.

Q er et virkemiddel for å oppnå Stortinget sitt mål om å skape konkurranse i meierimarkedet som «gir bonden reelle alternativ for salg av melk, og bidrar til produktutvikling og bedre utvalg for forbruker, økt verdiskapning og avsetning for norsk melk».

Formålet er langt fra oppnådd, all den tid Tine har 70–100 prosent markedsandel i forbrukermarkedet og 94,5 prosent markedsandel på innsamlingsleddet. Fakta er at forbruker faktisk ikke har et eneste alternativ i flere kategorier, som f.eks. synet melk og cottage cheese. Her er det fortsatt monopol i Norge. Dette indikerer at det er behov for å styrke de konkurransestimulerende tiltakene under PU-ordningen, snarere enn å redusere dem.

I leserinnlegget fra Tine som stod på trykk i Bondebladet 4. mars, projiseres og forvrenges det hva Q-Meieriene både mener og står for. Feilaktige påstander fremsettes, noe som demonstrere et splitt og hersk maktspill som en super dominant aktør burde holde seg for god for.

Vi ønsker IKKE å komplisere, men forenkle. Vi i Q-Meieriene ønsker en helhetlig, forutsigbar og åpen evaluering av PU-ordningen velkommen, men da etter de løfter og praksis som har vært gjeldende siden det ble konkurranse i meierimarkedet. Nemlig en helhetlig gjennomgang av hele ordningen hvert femte år, der det er enighet om mandat og spilleregler for evalueringen. At Tine nå vil diktere hvordan evalueringen skal gjøres, og når, er et maktspill fra en aktør som ønsker å gjenerobre monopolet.

Det hevdes at Q-Meieriene vil beholde ordningen slik den er i dag, igjen en usann påstand. Vi er åpen for en evaluering i 2022 for å se på alle tilskuddene i PU-ordningen. Vi tror at en åpen og uavhengig evaluering av de konkurransefremmende tiltakene vil vise at tilskuddene bør forsterkes, slik at innovasjonen og mangfoldet i meierimarkedet kan økes. Det er dette fokuset vi trenger for å styrke norsk melkeproduksjon.

Bare se til våre naboer, Sverige og Danmark, der yoghurt konsumet pr. innbygger er 50–70 prosent høyere enn i Norge. Det er dette Q-Meieriene investerer og bygger for, både i Gausdal og på Jæren. Vi burde bruke kreftene våre på å øke melkeforbruket i Norge med 100 millioner liter, ikke den krigen Tine nå har startet for å slå ned en liten og brysom utfordrer, som faktisk har bidratt til en vekst i anvendelse av norsk melk på 40 millioner liter på fire år.