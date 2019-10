Potetbønder risikerer milliontap

Østlandsområdet sliter mest. Ifølge Hedmark Bondelag, står det i to av landets største jordbruksområder igjen i unerkant av 2 000 mål poteter og løk. Verdien er anslått til minst ti millioner kroner. Nå kjemper bønder en kamp mot både været og klokka.

Blant dem er den erfarne potetbonden Hans Frogner i Ringsaker. Potetene hans skulle ha vært oppe av jorda for lengst.

– Jeg har aldri vært så sent ute på de 40 årene jeg har holdt på, forteller Frogner til NRK Innlandet fredag.

70 av hans i alt 250 mål med poteter står igjen, fordi det er for vått og gjørmete. Han påpeker overfor NRK at han kan tape mellom 700 000 og 800 000 kroner. Bonden trenger nå nærmere en uke med tørrvær om han i det hele tatt skal ha håp om å redde resten av avlingen.

Situasjonen mange bønder nå står i, er den stikk motsatte av hva som var tilfellet i fjor, da tidenes tørkekrise – med tilhørende fôrkrise – rammet bønder over hele Sør-Norge.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes konstaterer at det har vært altfor mange regnfulle høstdager, og at de gode periodene for innhøsting blir korte.

– Kvaliteten på avlingen svekkes, og verdien på avlingene forringes. Det er heller ikke bra for agronomien, påpeker han overfor NRK Innlandet.

Ifølge Yr, skal det heller ikke gi seg med det første. Flere lavtrykk er i vente både for Øst- og Vestlandet, samt Nord-Norge.