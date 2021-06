Politikerne i Time sa ja til datasenter

Med knappest mulig flertall åpner politikerne i Time kommune for 1200 dekar med datasenter og kraftkrevende industri på Kalberg og i området sør for Fjermestadvegen, skriver Jærbladet.

Ifølge Jærbladet kom begge sider med signaler om at saken ikke er helt avgjort etter tirdagens kommunestyrevedtak.

Nå må det lages detaljerte planer for utbyggingen og omkjøringsvegen, og en finansiering av vegen må på plass, skriver lokalavisen.

Møtt av demonstranter

Leder for aksjonsgruppa Vern Kverneland, Øystein Nereng, har ikke gitt opp kampen om å få stanset de storstilte planene. På vei inn til kommunestyremøtet ble politikerne møtt av Nereng og andre demonstranter utenfor rådhuset på Bryne.

– Det siste ordet er langt fra sagt. Vi skal fortsette å argumentere mot i prosessene frem mot endelige planer og jobbe for å få fram fakta, sa Nereng til Jærbladet.

– Opsjonsavtaler som styrer

Anne Frøyland Grødem sto imot presset, da sterke kapitalkrefter ønsket å tilby henne 150 millioner kroner mot 300 mål av den dyrka jorda rundt gårdsbruket hennes.

Frøyland Grødem mener et forbud mot opsjonsavtaler om utbygging på dyrka og dyrkbar jord som er regulert til landbruksformål, ville vært et steg i riktig retning for å endre på praksisen der bønder kontaktes av kapitalsterke krefter som tilbyr store summer for matjorda.

– Nå er det opsjonsavtaler som styrer arealforvaltningen i kommunene, som styrer oss grunneiere og som legger press på kommunepolitikerne. Det er kapitalkreftene som legger føringer, sa hun til Bondebladet i januar.