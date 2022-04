Det flyter store mengder plastavfall i Polhavet som er transportert dit av store elver, gjennom lufta og med skip og fiskefartøy. Høye konsentrasjoner av mikroplast finnes i havet, på havbunnen, på ubebodde strender, i elver og til og med i is og snø, skriver forskning.no.

Plast er ikke bare et problem for økosystemet, det kan også fremme klimaendringer. Studien er ledet av det tyske Alfred Wegener Institute (AWI) og publisert i det vitenskapelige magasinet Nature Reviews Earth & Environment.

Arktis er fortsatt oppfattet som uberørt villmark, forklarer AWI-ekspert Melanie Bergmann som ledet studien.

– I vår oversiktsstudie, som vi har utført sammen med forskere fra Norge, Canada og Nederland, viser vi at dette bildet ikke lenger gjenspeiler virkeligheten. Våre nordligste økosystemer er allerede spesielt utsatt for klimaendringer, og nå har også plastforurensningen for lengst nådd Arktis. Vår forskning viser til og med at forurensningen fortsetter å øke, sier Bergmann.

Selv om Høy-Arktis er tynt befolket, er det plast i praktisk talt alle områder der det finnes liv.

Forurensingen kommer både fra lokale og fjerne kilder. Særlig bidrar havstrømmer fra Atlanterhavet og Nordsjøen og fra det nordlige Stillehavet over Beringstredet til plastspredningen. Ørsmå partikler av mikroplast blir også båret nordover med vindene.