Pelsdyravviklingen: Endelig avgjørelse om kompensasjon lagt fram

Regjeringen gjør på bakgrunn av alle tilbakemeldinger noen endringer i kompensasjonsordningen for å enda bedre imøtekomme kravet fra pelsdyroppdretterne, skriver Nationen.

Regjeringen mener ryving- og oppryddingskostnadene må dekkes. Det skal videre gjøres en individuell vurdering knyttet til kompensasjon til hver enkelt bonde.

Regjeringen ønsket også å utvidde kompensasjonen til dem som fyller 62 år i 2025, slik at de får betalt for tapt inntekt frem til de fyller 67 år, skriver Nationen.

Pollestad: Svært skuffende

– Det er svært skuffende at regjeringspartiene på stortinget bekrefter at de vil svikte pelsdyrnæringen og landbruket gjennom forbudet mot pelsdyr. FrP sier at bøndene bør juble etter dagens enighet, men det er vanskelig å juble når regjeringen tar fra dem jobben og næringsgrunnlaget, sier Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen, i en pressemelding.

Det varsles noen forbedringer av erstatningen sammenlignet med regjeringens forslag, men Senterpartiet føler seg ikke trygge på at det faktisk kommer til å skje.

– Det er bra at partiene forbedrer det katastrofale tilbudet som landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ønsket. Det er likevel høyst usikker på om dette vil være nok til at ingen skal tape økonomisk. Det er ingenting i enigheten som garanterer full erstatning, sier Pollestad.

– Må behandles likt

– Forbudet kan sammenliknes med andre erstatningssaker der myndighetene har gått inn for å gi de berørte et lovmessig vern for erstatning. For eksempel ved vern etter Naturmangfoldloven eller Vannressursloven. Stortinget må nå sørge for at også pelsdyrbøndene behandles på samme måte ved valg av erstatningsregler og prosessregler for inngrepet, sa bondelagsleder Lars Petter Bartnes da han stilte til høring i saken på Stortinget.