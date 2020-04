Pelsdyralslag donerte smittevernsutstyr til Ahus

Å bidra til fellesskapet er en selvfølge for oss når vi har det utstyret på lager som samfunnet har bruk for, skriver Pelsdyralslaget i en pressemelding.

Donasjonen kom på plass etter at Helsedirektoratet etterspurte smittevernsutstyr fra hele landet.

– Gjennom vårt daglige arbeid med dyr vet vi hvor viktig godt smittevernsutstyr er. Nå handler det om mennesker, og da skulle det bare mange om ikke også vi bidrar i den ekstraordinære og sårbare situasjonen vi befinner oss i, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag.

Utstyret som nå er donert brukes vanligvis til gårdsbesøk i pelsdyrnæringa.

Tok kontakt med Helse Sør-Øst

Veterinær i Norges Pelsdyrlagslag, Emilie Oldervik, tok kontakt med Helse Sør-Øst forrige uke, og noen få dager senere var alt utstyret levert til Ahus.

Ahus er ett av to universitetssykehus tilknyttet Universitetet i Oslo, ved siden av Oslo universitetssykehus.

– Nå har vi donert bort alt som ikke er nødvendig for å gjennomføre gårdsbesøk på en forsvarlig måte, og vi tror og håper at utstyret kommer svært godt til nytte for de ansatte på A-hus. Jeg vet hvor viktig godt smittevernutstyr er, og det er fint at vi kan bidra til fellesskapet med det vi ikke behøver nå, sier Oldervik.

Flere av bøndene i Norges Pelsdyralslag driver også med annen landbruksproduksjon.

– Mange av våre medlemmer er definert som samfunnskritiske gjennom landbruket, og for oss i Pelsdyralslaget er det en selvfølge å bidra til å sikre nok utstyr til dem som jobber på sykehusene i denne ekstraordinære situasjonen, sier Wormdahl.