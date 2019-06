Oppdal Bondelag er Årets lokallag

Fylkesstyret i Sør-Trøndelag utnevnte i mars Oppdal Bondelag til Årets Lokallag 2018. På bondetinget ble de onsdag kveld hedret som det beste lokallaget i hele landet. Da en tydelig stolt lokallagsleder Kari Toftaker tok i mot prisen takket hun resten av laget ved å vise frem navnet til alle medlemene på storskjerm.

– Det er disse folka som har gjort seg fortjent til denne prisen. Det er disse som tusler over tunet hver hver eneste morgen og som går samme turen tilbake hver eneste kveld, slitne og skitne, uten kanskje å ha fått et eneste kompliment for jobben de har gjort, sa Toftaker.

Pådriver for fôrsituasjonen

Annonse

Av fylkesstyrets ble det i mars trukket frem at Oppdal Bondelag tidlig tok tak i situasjonen med tørken som rammet sommeren 2018. Lokallaget var aktive pådrivere for å få i stand løsninger for fôrsituasjonen til sine medlemmers beste. Lokallaget har også jobbet med pelsdyrnæringa sine utfordringer i forhold regjeringas forslag til næringsforbud. Dette er et arbeid lokallaget har jobbet med over lang tid. Det har vært møter med sentrale politikere og oppslag i presse for å få fram næringas syn.

Undervisning i fjøset

Oppdal Bondelag får også ros for å ha ført en god dialog med lokalåresse og at de sørger for at avisa Opdalingen og Radio E6 jevnlig får informasjon om hva som skjer i landbruket, både lokalt og nasjonalt. De får også ros for at de har en godt oppdatert facebook-side.

Oppdal Bondelag har satt i gang prosjektet "Bondens Medarbeider" hvor 6. og 7. klasse har flyttet noe av undervisningen inn i lokale fjøs og følger en bonde gjennom ett år. Dette har gitt presseoppslag både lokalt og i Adresseavisen. Oppdal Bondelag har også "pushet på" prosjektet Miljøvennlig landbruk om innlevering av landbruksplast og jernskrap.