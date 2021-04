Ønsker «tilpasninger» i grunnlaget

Helt siden nyttår, har debatten rast – i hvert fall i landbruksfora: Hvorvidt gir egentlig dagens grunnlagsmateriale for jordbruksforhandlingene et bilde av bønders reelle økonomiske helsetilstand?

– Tjener noen i næringa penger?

Alt i januar, tok Lesja-bønder til orde for at grunnlagsmaterialet må endres før årets jordbruksoppgjør:

– Er det egentlig noen som tjener penger i jordbruksnæringa, eller får de kun ut kapitalgevinsten? Mye kapital er etter hvert oppbundet i gårdene. Vi har brukere her i Lesja som tjener bra med penger i ligningen, men hva vil det koste å bygge opp en gård fra bunnen? Vi må nå ta et oppgjør om hva vi forhandler med i jordbruksoppgjøret, sa lokallagsleder Arne Manger i Lesja og Lesjaskog Bondelag til Bondebladet den gang.

Siden hengte lokallagene på Jæren seg på dette kravet med full styrke, og i den siste tiden har #bondeopprør2021 bredt om seg – med drøyt 20 000 underskrifter.

Opprørerne krever så mangt – ikke minst at godtgjørelse til egenkapital skilles ut fra dagens «vederlag til arbeid og egenkapital» per årsverk. Gjør man dét, og i tillegg hensyntar utgiftene til å leie jord og kvote, er bøndenes reelle inntjening per time nede i 135 kroner, viser opprørernes regnestykke. Nevnte utgifter regnes overhodet ikke som en kostnad i de offisielle grunnlagstallene.

135 kroner er under minstelønna til ufaglærte avløsere i jordbruket (143 kroner).

Opprørerne mener også at gjeldsnivået i referansebruksberegningene er kunstig lavt. På toppen av det hele, forventer de uravstemning om årets jordbruksavtale, altså at medlemmene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag får stemme ned eller opp resultatet av årets avtale.

Erkjenner misnøye – og behov for tilpasninger

Dette siste er i praksis for seint, har bondelagsleder Lars Petter Bartnes påpekt. Overfor Bondebladet, har han – før oppgjøret – også avvist at det nå er mulig å forhandle på noe annet enn dagens grunnlagsmateriale.

Men: I jordbrukets krav, som ble lagt fram tirsdag, erkjennes både den misnøyen til beregningsgrunnlaget som har bredt seg blant bønder, og at det er behov for – på på et eller annet nivå – å gjøre tilpasniger i grunnlagsmaterialet:

– Sett opp mot primærbruken av Totalkalkylen for jordbruket i jordbruksforhandlingene, mener Jordbrukets forhandlingsutvalg det bør gjøres tilpasninger i materialet som i bedre grad fanger opp de økonomiske forholdene knyttet til næringsutøvere i jordbruket, skriver utvalget i sitt krav.

Utvalget er opptatt av at grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene «på en best mulig måte synliggjør de økonomiske realitetene for jordbruksnæringa», samt at materialet har «god tillit» blant næringsutøverne i jordbruket. Dette er altså ikke tilfellet i dag, erkjenner nå utvalget:

– Vi registrerer nå dessverre at tilliten til materialet blant bøndene er svekket, skriver utvalget.

Hvilke tilpasninger?

Denne tillitssvikten konkluderer utvalget med at skyldes to forhold – de samme forholdene som mange bønder over tid har påpekt:

* Kostnader til jordleie og kvoteleie i Totalkalkylen regnes som internomsetning, og komme ikke inn på kostnadssida.

* Det utarbeides ikke et resultatmål fra Budsjettnemnda der egenkapitalen er gitt en avkastning.

Det første punktet handler om at at den enkelte bonde opplever økende kostnader ved å tilpasse seg en mer effektiv drift i tråd med politiske ønsker. Det andre punktet handler om at hele næringa blir mer og mer kapitalkrevende. Arbeid erstattes med kapital, og denne kapitalen må forrentes, som utvalget skriver.

Hvilke faktiske tilpasninger utvalget da mener bør gjøres i grunnlagsmaterialet, og når disse i tilfellet bør gjøres, er imidertid ikke presisert i kravet.