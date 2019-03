Ønsker ny periode for Vaag

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag foreslås som styreleder for en ny periode i selskapet. Hvis Årsmøtet følger valgkomiteens innstilling, blir dette Vaags tredje periode som styreleder i Nortura.

– Valgkomiteen opplever henne både som en handlekraftig og god lagleder. Vår vurdering er derfor at Trine Vaag er den beste til å lede skuta videre, sier leder i valgkomiteen Ole Næss i en pressemelding på kvinnedagen 8- mars.

Valgkomiteen la fram sin innstilling fredag. Komiteen foreslår to nye navn inn i styret: Tone Steinsland (41) erstatter Jon Lilleslett, og Steffen Skolseg (51) foreslås inn i stedet for Per Heringstad. Skolseg innstilles også som ny nestleder etter Heringstad.

Valgkomiteen har brukt mye tid på å kartlegge kompetansen i styret opp mot de utfordringene selskapet nå står overfor.

– Derfor har vi lett etter nye styremedlemmer som kan komme inn og bredde ut kompetansen, men også bidra til å spisse den på noen områder. Jeg tror de foreslåtte personene med sin bakgrunn vil bidra til dette. Både Steinsland og Skolseg har gode personlige egenskaper, og har med seg en erfaring og kompetanse som vil styrke styret, sier Ole Næss i pressemeldingen.